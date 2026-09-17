5. Urodziny Ars Old Car – Muzeum Motoryzacji! Weekend pełen atrakacji

Marcin Łataś
Marcin Łataś
2026-09-17 8:41

Przed nami wyjątkowy weekend! Ars Old Car – Muzeum Motoryzacji świętuje swoje 5. urodziny i z tej okazji zaprasza wszystkich miłośników motoryzacji, historii oraz dobrej zabawy na wspólne świętowanie.

Ars Old Car
Autor: Ars Old Car/ Materiały prasowe

5. Urodziny Muzeum Motoryzacji Ars Old Car, odbędą się przez sobotę i niedzielę w Wolicy. Pierwszy dzień weekendu przeznaczony jest dla osób z zaproszeniami, natomiast niedziela jest dniem otwartym dla wszystkich zainteresowanych. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Event odbędzie się w godzinach 12:00 – 17:00

W programie wydarzenia jest:

  • Otwarcie Wystawy „Star w Dakarze” - Wystawa poświęcona kierowcy rajdowemu Tomaszowi Sikorze, który w 1988 roku wziął udział w legendarnym rajdzie Paryż-Dakar, jadąc ciężarówką Star 266. Na wystawie zobaczysz niezwykłą historię tej wyprawy, pamiątki rodzinne, fotografie oraz dokumenty przekazane przez pana Tomasza.
  • Kolekcja Modeli Samochodowych - Prezentacja wyjątkowych modeli przygotowana przez modelarza z Kielc
  • Prezentacja marki Polaris
  • Muzyczny Akcent - Oprawę muzyczną zapewni zespół Malarze Dusz z Chęcin.

Podczas wydarzenia przedstawiciele Ars Old Car opowiedzą o działalności w obszarach motoryzacji, turystyki i inicjatyw społecznych, a także o wydarzeniach własnych i wyjazdowych. 