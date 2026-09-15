Grande finale w Sky Trust: ostatnie 222 lokale trafiły do sprzedaży. Rusza sprzedaż ostatniej wieży w najwyższej inwestycji w Kielcach

Sky Trust już dziś mocno zaznacza swoją obecność w panoramie Kielc. Zabudowa liczy 17 kondygnacji naziemnych i 2 podziemne, dzięki czemu jest obecnie najwyższym budynkiem w województwie świętokrzyskim. W trzecim etapie do dyspozycji użytkowników przewidziano 229 miejsc postojowych oraz 123 komórki lokatorskie.

To ostatnia część przedsięwzięcia realizowanego przez Trust Investment przy jednym z najważniejszych skrzyżowań komunikacyjnych Kielc. Inwestycja stała się nowym miejskim punktem odniesienia i wyróżniła się skalą, architekturą i nowoczesnymi rozwiązaniami na tle całego regionu. Teraz nadchodzi ostatnia szansa, by kupić nowe mieszkanie w tej inwestycji.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Nowy standard mieszkań i części wspólnych

– Po sukcesie pierwszego i drugiego etapu Sky Trust przyszedł czas na prawdziwe grande finale. Projektując nasze inwestycje, zawsze myślimy o mieszkańcach i ich potrzebach. W trzecim etapie stworzymy strefę wellness. Znajdzie się w niej siłownia oraz sauna z wyjściem na wspólny taras. Do dyspozycji będzie też paczkomat Inpost, a także udogodnienia znane z poprzednich etapów: prywatna sala kinowa czy gaming room. Z kolei aplikacja Blue Bolt pozwoli m.in. przywołać windę lub otworzyć bramę do garażu telefonem. Wierzymy, że dobrze zaprojektowane wnętrza ułatwiają integrację i przekładają się na jakość spędzanego w nich czasu – mówi Mateusz Malara, COO w Trust Investment.

Zgodnie z założeniem dewelopera, inwestycja ma wyróżniać się nie tylko bryłą czy udogodnieniami, lecz także designem części wspólnych. Za ich koncepcję odpowiada uznany duet Paprocki Brzozowski.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

– W Sky Trust jesteśmy odpowiedzialni za wizję artystyczną i nadzór każdego z trzech etapów. Od początku wiedzieliśmy, że naszym celem jest stworzenie trzech różnych przestrzeni, które łączyć będzie styl, ponadczasowość i czerpanie ze świata mody – mówi Marcin Paprocki.

– Poza samym projektem postanowiliśmy zaproponować nazwy dla poszczególnych etapów inwestycji. Inspiracja przyszła niemal od razu. Wiedzieliśmy, że chcemy pozostać w tematyce mody, w której doskonale się odnajdujemy. Ostatecznie postawiliśmy na „Pret-a-porter” dla pierwszego etapu, „Atelier” dla drugiego i „Haute couture” dla trzeciego. Unikalny projekt i nazwa każdego z etapów budują tym samym charakter całej inwestycji – dodaje Mariusz Brzozowski.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Wszystko, co ważne, na wyciągnięcie ręki

Jednym z najważniejszych atutów Sky Trust pozostaje lokalizacja. Inwestycja powstaje przy alei Solidarności i ulicy Świętokrzyskiej, około 500 metrów od Galerii Echo i Kina Helios oraz w bezpośrednim sąsiedztwie wydziałów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

W pobliżu znajdują się szkoły, sklepy, punkty usługowe, przystanki komunikacji miejskiej i tereny rekreacyjne. Około dwóch kilometrów dzieli Sky Trust od Rynku, ulicy Sienkiewicza i Zalewu Kieleckiego. Bliskość dróg krajowych nr 73 i 74 ułatwia również szybki wyjazd z miasta w kierunku Warszawy i Krakowa.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Trzeci etap zamknie realizację jednego z najbardziej wyczekiwanych i charakterystycznych projektów mieszkaniowych ostatnich lat w Kielcach. Po jego ukończeniu Sky Trust stworzy wielofunkcyjny kompleks łączący mieszkania, apartamenty inwestycyjne, powierzchnie biurowe i usługowe z rozbudowaną infrastrukturą przeznaczoną dla mieszkańców.

Oddanie trzeciego etapu inwestycji planowane jest na 4 kwartał 2029 roku. Więcej informacji o Sky Trust III na: www.skytrust3.pl.