Akcja policji w Ostrowcu Świętokrzyskim. Mieszkańcy wrócili do swoich mieszkań

Koniec ewakuacji w Ostrowcu Świętokrzyskim

Sobotniego wieczoru funkcjonariusze przeprowadzili ewakuację lokatorów budynku wielorodzinnego w ścisłym centrum Ostrowca Świętokrzyskiego. Działania te wynikały z konieczności przeszukania lokalu zajmowanego przez 24-latka, który nieco wcześniej dokonał krwawego zamachu na krakowskim Rynku Głównym.

Z ustaleń Polskiej Agencji Prasowej wynika, że przymusowe opuszczenie budynku dobiegło już końca i po godzinie 23 lokatorzy weszli z powrotem do swoich mieszkań. Nie oznacza to jednak wstrzymania czynności operacyjnych. W bloku wciąż pracują śledczy oraz funkcjonariusze policji, których zadaniem jest zabezpieczenie śladów i dokładne wyjaśnienie kulis tego dramatu.

Trzy ciała w mieszkaniu sprawcy ataku w Krakowie

W trakcie przeszukiwania lokalu należącego do zamachowca mundurowi natknęli się na zwłoki mężczyzny oraz dwóch kobiet.

W sobotę wieczorem premier Donald Tusk przekazał, że zamordowani to najprawdopodobniej najbliżsi krewni napastnika. Zbieżne doniesienia przedstawił w rozmowie z PAP podinsp. Andrzej Fijołek, pełniący funkcję rzecznika Komendanta Głównego Policji. Wstępne hipotezy zakładają, że ofiarami mogą być rodzice i siostra 24-letniego mężczyzny.

Funkcjonariusze zaznaczają jednocześnie, że na oficjalną identyfikację zmarłych trzeba poczekać do momentu sfinalizowania niezbędnych procedur procesowych. Na ten moment śledczy nie znają też dokładnych przyczyn i okoliczności zgonu tych osób.

Pomoc psychologiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim po tragedii

Włodarz Ostrowca Świętokrzyskiego Artur Łakomiec nie krył, że ostatnie dramatyczne zajścia mocno poruszyły mieszkańców miasta.

- Dla nas bardzo bolesne jest to, że sprawcą był mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego. Dlatego od razu zareagowaliśmy na całą sytuację – powiedział prezydent miasta.

W trakcie trwania policyjnej ewakuacji lokalne władze zorganizowały dla lokatorów specjalny punkt pobytowy, gdzie mogli oni bezpiecznie poczekać na finał akcji. Samorządowcy zadbali także o ciepłe jedzenie i napoje dla obecnych na miejscu mundurowych.

Ponadto na terenie Centrum Usług Społecznych zorganizowano wsparcie psychologów. Osoby, które po tych wydarzeniach potrzebują profesjonalnej rozmowy, mogą dzwonić na specjalną infolinię pod numer 533 548 810.

Prezydent Artur Łakomiec apeluje do mieszkańców

Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego zwrócił się również z prośbą do lokalnej społeczności, aby powstrzymać się od szybkich osądów i nie przekazywać dalej niepotwierdzonych plotek.

- Trzymajmy się sprawdzonych faktów, bądźmy ostrożni w rozpowszechnianiu informacji. Zachowajmy spokój i szacunek dla wszystkich poszkodowanych osób i ich rodzin. Razem z mieszkańcami miasta łączę się w bólu z rodzinami wszystkich ofiar – powiedział Artur Łakomiec.

Samorządowiec skierował także słowa wdzięczności w stronę funkcjonariuszy policji, którzy brali udział w ujęciu niebezpiecznego napastnika.

Strzelanina na Rynku Głównym w Krakowie. Bilans ofiar

Krwawy dramat rozegrał się w sobotnie popołudnie, krótko po godzinie 15. Mężczyzna w wieku 24 lat, mając zasłoniętą twarz, wjechał autem na krakowski Rynek Główny i zaczął strzelać do pieszych. Zaraz po tym podjął próbę ucieczki, jednak na krzyżówce z ulicą Dietla rozbił swój samochód o inne auto, po czym nadal prowadził ostrzał, celując w stronę podejmujących interwencję mundurowych.

Stróże prawa również użyli broni służbowej i zdołali obezwładnić agresora. Poszkodowany sprawca został przetransportowany do placówki medycznej.

Z dotychczasowego bilansu wynika, że życie straciło sześć osób, a 16 odniosło obrażenia, przy czym wśród rannych znajduje się dwóch mundurowych. Lekarze określają stan jednego z policjantów jako bardzo ciężki, ponieważ funkcjonariusz ten został postrzelony aż trzykrotnie.

Prowadzone przez prokuratorów i policję postępowanie ma teraz na celu ustalenie motywacji kierującej 24-latkiem, a także dokładne zbadanie kulis śmierci trojga ludzi, których zwłoki odkryto w jego ostrowieckim lokalu.

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