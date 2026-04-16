Akrobacje, emocje i wielkie widowisko. Przed nami 9. edycja Pole Dance Show w Kielcach!

To, co zaczęło się jako jedna z kategorii wydarzenia Fit Weekend, dziś jest samodzielnym, potężnym turniejem, który przyciąga tłumy. Pole dance w Polsce przeżywa swoje „złote lata”, a kieleckie zawody są tego najlepszym dowodem.

Trzy dni pełne pasji

Tegoroczne zmagania potrwają trzy dni – od piątku 24 kwietnia do niedzieli 26 kwietnia. Program został ułożony tak, by pokazać pełne spektrum tego sportu:

Piątek: Dzień młodych talentów. Na scenie wystąpią dzieci i juniorzy (już od 8. roku życia).

Sobota: Rywalizacja dorosłych w kategoriach amatorów i profesjonalistów, a także występy duetów.

Niedziela: Widowiskowa kategoria Exotic, charakteryzująca się występami w butach na obcasach, łącząca sport z elementami show.

Sport, nie tylko taniec

Choć nazwa sugeruje taniec, organizatorzy podkreślają, że pole dance to przede wszystkim niezwykle wymagająca dyscyplina sportowa.

Słowo 'dance' może być mylące. To przede wszystkim akrobacje na drążku pionowym, gimnastyka i kalistenika, czyli praca z własnym ciężarem ciała. To bardzo wymagający sport” – tłumaczy Marta Janda z klubu sportowego My Way, organizatorka wydarzenia.

Widzowie będą mogli podziwiać zawodników na dwóch rurach: statycznej oraz obrotowej, która pozwala na wykonywanie widowiskowych ewolucji wokół własnej osi.

Międzynarodowe jury i warsztaty

Poziom zawodów gwarantuje skład sędziowski. W tym roku występy oceniać będą eksperci z Polski, Holandii, Niemiec oraz Francji. Dla tych, którzy chcą podszlifować swoje umiejętności, przygotowano także warsztaty z sędziami, które odbędą się w klubie My Way.

Informacje dla kibiców

Choć lista zawodników jest już zamknięta, organizatorzy gorąco zapraszają publiczność. Bilety będzie można kupić na miejscu w dniu wydarzenia.

Kiedy: Piątek – Niedziela, start o godz. 12:00 (finały ok. 20:00).Gdzie: Centrum Kongresowe Targów Kielce.Parking: Bezpłatny dla uczestników i widzów bezpośrednio pod centrum.

Wybierzcie się i zobaczcie na własne oczy, jak sportowa siła łączy się z artystyczną gracją!