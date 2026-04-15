Geofestiwal 2026: Dwa weekendy, które zmienią Twoje spojrzenie na Kielce.

Geofestiwal od lat przyciąga fanów natury, sportu i geologii. Tegoroczna edycja skupi się na trzech doskonale znanych lokalizacjach: Kadzielni, Wietrzni (Centrum Geoedukacji) oraz Ogrodzie Botanicznym. Jak podkreśla wiceprezydent Kielc, Tomasz Porębski, zmiana terminu to strategiczny krok w stronę promocji miasta.

Nowa data, większe możliwości

Do tej pory Geofestiwal odbywał się we wrześniu, stanowiąc symboliczne zamknięcie sezonu. W 2026 roku organizatorzy stawiają na nowy model.

- Postanowiliśmy w tym roku zmienić tę formułę, żeby właśnie Geofestiwal rozpoczynał sezon turystyczny. Mamy w naszym mieście naprawdę wiele atrakcyjnych miejsc, które warto odwiedzić i chcemy je mocno wypromować – tłumaczy wiceprezydent Tomasz Porębski.

Władze miasta liczą na to, że majowy termin zachęci turystów do powrotu do Kielc również w trakcie wakacji.

Dwa weekendy pełne wrażeń

Wydarzenie zostanie podzielone na dwa etapy, z których każdy zaoferuje inny rodzaj aktywności.

Przedostatni weekend maja – Kadzielnia: Ten etap będzie dedykowany miłośnikom adrenaliny i sportu. W planach jest wykorzystanie potencjału tyrolki, trasy Via Ferrata oraz pobliskiego skateparku i pumptracku w Parku Baranowskim. Nie zabraknie również akcentów kulturalnych w okolicach amfiteatru oraz tradycyjnej „Kieleckiej Dwudziestki Piątki” organizowanej z PTTK.

Ostatni weekend maja – Wietrznia i Ogród Botaniczny: Sobota na Wietrzni upłynie pod znakiem rodzinnych warsztatów geologicznych i ciekawostek o historii regionu. Nowością będą zajęcia jogi, cieszące się coraz większą popularnością. Niedzielny finał w Ogrodzie Botanicznym to czas dla rodzin – od dzieci po seniorów – z bogatym programem artystycznym i wydarzeniami na scenie.

Sport, kultura i geologia

Choć szczegółowy harmonogram jest jeszcze trzymany w tajemnicy, wiceprezydent zapewnia, że każdy znajdzie coś dla siebie.

- Kadzielnia to miejsce poświęcone przede wszystkim działaniom o charakterze mocno sportowym. Kierujemy te działania do młodszej grupy naszych mieszkańców i turystów. Z kolei niedziela w Ogrodzie Botanicznym to zakończenie Geofestiwalu, bardzo ukierunkowane na całe rodziny – mówi Tomasz Porębski.

Organizatorzy podkreślają, że Kielce, posiadające aż pięć rezerwatów przyrody, mają unikalny potencjał, który Geofestiwal ma za zadanie w pełni wyeksponować. Teraz pozostaje jedynie trzymać kciuki za pogodę, która jest kluczowym elementem powodzenia imprez plenerowych.

Szczegóły dotyczące poszczególnych atrakcji będą publikowane w najbliższych tygodniach w ramach kampanii promocyjnej miasta.