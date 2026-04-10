Błąd w systemie egzaminacyjnym WORD: 113 osób z regionu świętokrzyskiego z nieaktualnymi pytaniami

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (WORD) w Kielcach oraz jego oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim stały się areną nietypowego problemu prawnego i technicznego. Między 3 a 20 marca, baza pytań egzaminacyjnych nie odpowiadała aktualnie obowiązującym przepisom. Wszystko przez brak aktualizacji systemu, za który odpowiada Ministerstwo Infrastruktury oraz Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW).
Przyczyna problemu: Resort nie zaktualizował bazy pytań
Jak wyjaśnia dyrektor WORD w Kielcach, Zbigniew Duda, problem nie leżał po stronie ośrodka, lecz w systemie zewnętrznym, z którego korzystają wszystkie placówki w kraju.
Okazało się, że poprzez zaniedbania Ministerstwa Infrastruktury nie została zaktualizowana baza dotycząca pytań i odpowiedzi. Przepisy zmieniły się 3 marca, ale co najmniej do 20 marca nie zostały zaktualizowane odpowiedzi na pytania – tłumaczy dyrektor Duda.
W efekcie system działał „na opak” – osoby udzielające odpowiedzi zgodnej z nowym prawem otrzymywały punkty ujemne, natomiast błędy merytoryczne (zgodne ze starymi przepisami) były uznawane za poprawne.
Skala błędu w regionie – 113 osób pod lupą
Po wykryciu nieścisłości, kielecki WORD natychmiast podjął kroki weryfikacyjne. Sprawdzono wyniki wszystkich osób, które przystępowały do egzaminu teoretycznego w krytycznym terminie.
- Liczba zweryfikowanych osób: 113 kandydatów.
- Liczba pytań z błędem: 13 pytań w ogólnokrajowej bazie.
- Wpływ na wynik: W większości przypadków błąd nie zmienił ostatecznego statusu „wynik pozytywny/negatywny”, jednak w kilku sytuacjach konsekwencje są poważne.
Siedem osób zdało „przez pomyłkę”
Największy problem stanowią kursanci, którym system niesłusznie zaliczył teorię.
W siedmiu przypadkach osoby, które zostały przez system zweryfikowane jako osoby, które zdały – jest to nieprawdę. Czyli siedem osób nie powinno tego egzaminu zdać – informuje Zbigniew Duda.
Szczegóły dotyczące tych przypadków:
- 4 osoby na kategorię B (samochody osobowe).
- 3 osoby na kategorię A (motocykle).
- 2 osoby zdążyły już zdać egzamin praktyczny, do którego – formalnie – nie powinny zostać dopuszczone.
Co dalej z „niezasłużonymi” wynikami?
Sytuacja jest bezprecedensowa i skomplikowana prawnie. WORD w Kielcach przekazał już kompletną dokumentację do Departamentu Transportu, który ma zdecydować o dalszych losach pechowych (lub szczęśliwych w nieszczęściu) kursantów.
Dla osób, które przez błąd systemu nie zdały egzaminu (mimo poprawnej odpowiedzi wg nowych przepisów), sytuacja jest prostsza – ich wyniki powinny zostać skorygowane na ich korzyść. Jednak unieważnienie zdanego już egzaminu praktycznego dla wspomnianych dwóch osób może wiązać się z batalią administracyjną.