Błąd w systemie egzaminacyjnym WORD: 113 osób z regionu świętokrzyskiego z nieaktualnymi pytaniami

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (WORD) w Kielcach oraz jego oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim stały się areną nietypowego problemu prawnego i technicznego. Między 3 a 20 marca, baza pytań egzaminacyjnych nie odpowiadała aktualnie obowiązującym przepisom. Wszystko przez brak aktualizacji systemu, za który odpowiada Ministerstwo Infrastruktury oraz Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW).

Przyczyna problemu: Resort nie zaktualizował bazy pytań

Jak wyjaśnia dyrektor WORD w Kielcach, Zbigniew Duda, problem nie leżał po stronie ośrodka, lecz w systemie zewnętrznym, z którego korzystają wszystkie placówki w kraju.

Okazało się, że poprzez zaniedbania Ministerstwa Infrastruktury nie została zaktualizowana baza dotycząca pytań i odpowiedzi. Przepisy zmieniły się 3 marca, ale co najmniej do 20 marca nie zostały zaktualizowane odpowiedzi na pytania – tłumaczy dyrektor Duda. W efekcie system działał „na opak” – osoby udzielające odpowiedzi zgodnej z nowym prawem otrzymywały punkty ujemne, natomiast błędy merytoryczne (zgodne ze starymi przepisami) były uznawane za poprawne.

Skala błędu w regionie – 113 osób pod lupą

Po wykryciu nieścisłości, kielecki WORD natychmiast podjął kroki weryfikacyjne. Sprawdzono wyniki wszystkich osób, które przystępowały do egzaminu teoretycznego w krytycznym terminie.

Liczba zweryfikowanych osób : 113 kandydatów.

: 113 kandydatów. Liczba pytań z błędem : 13 pytań w ogólnokrajowej bazie.

: 13 pytań w ogólnokrajowej bazie. Wpływ na wynik: W większości przypadków błąd nie zmienił ostatecznego statusu „wynik pozytywny/negatywny”, jednak w kilku sytuacjach konsekwencje są poważne.

Siedem osób zdało „przez pomyłkę”

Największy problem stanowią kursanci, którym system niesłusznie zaliczył teorię.

W siedmiu przypadkach osoby, które zostały przez system zweryfikowane jako osoby, które zdały – jest to nieprawdę. Czyli siedem osób nie powinno tego egzaminu zdać – informuje Zbigniew Duda.

Szczegóły dotyczące tych przypadków:

4 osoby na kategorię B (samochody osobowe).

(samochody osobowe). 3 osoby na kategorię A (motocykle).

(motocykle). 2 osoby zdążyły już zdać egzamin praktyczny, do którego – formalnie – nie powinny zostać dopuszczone.

Co dalej z „niezasłużonymi” wynikami?

Sytuacja jest bezprecedensowa i skomplikowana prawnie. WORD w Kielcach przekazał już kompletną dokumentację do Departamentu Transportu, który ma zdecydować o dalszych losach pechowych (lub szczęśliwych w nieszczęściu) kursantów.

Dla osób, które przez błąd systemu nie zdały egzaminu (mimo poprawnej odpowiedzi wg nowych przepisów), sytuacja jest prostsza – ich wyniki powinny zostać skorygowane na ich korzyść. Jednak unieważnienie zdanego już egzaminu praktycznego dla wspomnianych dwóch osób może wiązać się z batalią administracyjną.