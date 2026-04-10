Wielkie zmiany w Kieleckim Centrum Kultury. Ponad 700 tysięcy złotych na modernizację

Dyrekcja KCK ogłosiła szczegóły projektu „Infrastruktura domu kultury”, który pozwoli na wyniesienie jakości organizowanych wydarzeń na zupełnie nowy poziom. Łączna kwota inwestycji, uwzględniająca wkład własny, przekroczy 700 tysięcy złotych.

Nowa jakość na scenach KCK

Głównym filarem projektu jest doposażenie Dużej i Małej Sceny. Miłośnicy teatru i koncertów mogą spodziewać się znaczącej poprawy warunków technicznych. W planach zakupowych znalazły się m.in.:

Nowoczesne wyciągi sceniczne.

Zaawansowane miksery akustyczne.

Innowacyjny system oświetlenia (szczególnie na Małej Scenie).

Nowe horyzonty sceniczne.

Jak podkreślają władze KCK, inwestycja w sprzęt jest niezbędna, aby sprostać najnowszym standardom realizacji widowisk artystycznych.

Kultura bez barier

Ważnym elementem nadchodzących prac jest modernizacja toalet przy dużym foyer. Choć ich obecny stan wizualny jest zadowalający, nie spełniają one współczesnych wymogów dostępności.

- Kieleckie Centrum Kultury od jakiegoś czasu bardzo dba o jakość obsługi osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Te toalety zostaną dostosowane nie tylko do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, ale również z dysfunkcjami wzroku i słuchu – zapowiada Artur Wijata, dyrektor KCKu.

Remont bez zakłóceń dla widzów

Dla stałych bywalców instytucji kluczową informacją jest fakt, że prace nie wpłyną na bieżący repertuar. Harmonogram robót został ułożony tak, aby większość uciążliwych prac modernizacyjnych odbyła się w trakcie przerwy urlopowej instytucji. Montaż nowego sprzętu, takiego jak miksery czy oświetlenie, będzie prowadzony sukcesywnie, nie kolidując z planowanymi koncertami i spektaklami.

Dzięki tym zmianom KCK umocni swoją pozycję jako nowoczesny punkt na mapie kulturalnej Kielc, otwarty i dostępny dla każdego widza.