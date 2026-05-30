Świętokrzyskie. Pijany operator koparki patrącił mężczyznę. 33-latek w ciężkim stanie trafił do szpitala

Dawid Bąk
2026-05-30 13:50

Pijany i poszukiwany przez policję operator koparki doprowadził do wypadku podczas prac remontowych na torowisku w Czerwonej Górce (gmina Łączna). 43-latek potrącił podczas cofania innego pracownika. Ciężko ranny 33-latek został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Do wypadku doszło w sobotę (30.05) przed południem.

Wypadek podczas prac remontowych na linii kolejowej w Świętokrzyskiem

W akcji ratowniczej w Czerwonej Górce uczestniczyły trzy zastępy straży pożarnej oraz załoga Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Poszkodowany 33-latek z poważnymi obrażeniami ciała trafił do szpitala.

43–letni mężczyzna kierujący koparką, będąc w stanie nietrzeźwości z wynikiem blisko promila alkoholu w organizmie podczas cofania najechał na 33–letniego mężczyznę. Na miejscu wypadku lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mężczyzna z obrażeniami zagrażającymi życiu został zabrany do szpitala. Sprawca wypadku był poszukiwany ponieważ miał do odbycia karę pozbawienia wolności za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości – relacjonuje Anna Sławińska, oficer prasowy KPP w Skarżysku–Kamiennej.

Wypadek podczas remontu torowiska w Świętokrzyskiem. Zdjęcia

Wypadek w Czerwonej Górce
wypadek
świętokrzyskie
kolej