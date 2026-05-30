Świętokrzyskie. Pijany operator koparki patrącił mężczyznę. 33-latek w ciężkim stanie trafił do szpitala

43–letni mężczyzna kierujący koparką, będąc w stanie nietrzeźwości z wynikiem blisko promila alkoholu w organizmie podczas cofania najechał na 33–letniego mężczyznę. Na miejscu wypadku lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mężczyzna z obrażeniami zagrażającymi życiu został zabrany do szpitala. Sprawca wypadku był poszukiwany ponieważ miał do odbycia karę pozbawienia wolności za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości – relacjonuje Anna Sławińska, oficer prasowy KPP w Skarżysku–Kamiennej.