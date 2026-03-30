Nagle zrobi się bardzo ciepło. Jaka pogoda w Wielkanoc w Kielcach i regionie świętokrzyskim?

Wiele wskazuje na to, że dni z pochmurną i chłodną pogodą są już policzone. W najbliższych dniach czeka nas duże ocieplenie. Wyjątkowo optymistycznie wyglądają najświeższe prognozy pogody na zbliżające się święta wielkanocne. W Świętokrzyskiem termometry mają pokazywać grubo powyżej 15 stopni. Zdecydowanie najbardziej korzystnie zapowiada się wielkanocny poniedziałek.

Prognoza pogody na okres wielkanocny w woj. Świętokrzyskim

Początek Wielkiego Tygodnia nas nie rozpieszcza. W poniedziałek (30.03) dominować będzie pochmurna pogoda, a termometry z trudem musną 8 stopni. Najbliższe noce i poranki zapowiadają się również bardzo zimne. Lokalnie w województwie świętokrzyskim możliwe są nocne i poranne przymrozki. Wszystko jednak wskazuje na to, że chwile chłodnej odmiany wiosny są już policzone. Najświeższa prognoza na okres wielkanocny napawa optymizmem. Nadchodzące święta zapowiadają się z rozpogodzeniami i temperaturą przekraczającą 15 stopni.

Święta wielkanocne w Świętokrzyskiem będą ciepłe. Sprawdź szczegóły

Do Wielkiego Czwartku mogą być jeszcze potrzebne parasole. W regionie świętokrzyskim dosyć często będzie się poważniej chmurzyć, a termometry mają pokazywać w ciągu dnia około 10 stopni. Przełom spodziewany jest w Wielki Piątek, kiedy przywędruje do nas wyżowa, słoneczna pogoda. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to pogodnym niebiem będziemy się cieszyć do wielkanocnego poniedziałku.

Prognoza pogody na Wielkanoc 2026. Jakie temperatury maksymalne w Świętokrzyskiem?

Wielka Sobota: 15 stopni

Wielka Niedziela: 16 stopni

Poniedziałek wielkanocny: 17 stopni

Wiosna 2025 w Świętokrzyskiem. Zdjęcia

6

Wielkanoc 2026 będzie ciepła i z rozpogodzeniami

Według najnowszych prognoz amerykańskiego modelu GFS, po fali porywistego wiatru i deszczu nastąpi gwałtowny zwrot akcji. Niebo nad Polską wypogodzi się niemal z dnia na dzień, ustępując miejsca słońcu. Czeka nas uderzenie ciepła, które sprawi, że słupki termometrów podskoczą nawet o 10 stopni w ciągu jednej doby. Wschodnie i północne krańce Polski odnotują solidne 12–15 stopni. W pozostałej części kraju termometry w cieniu wskażą nawet 20 stopni.