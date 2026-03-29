Wielkanocne Palmy w Pińczowie. Rękodzieło, regionalne smaki i rekordy. Zobacz zdjęcia

Niedziela Palmowa Pińczów. Miasto utonęło w kolorach

Pińczów, nazywany niegdyś „Sarmackimi Atenami”, 29 marca 2026 r. zamienił się w prawdziwą stolicę polskiej Wielkanocy. Uroczystości rozpoczęły się na placu przed Urzędem Miejskim, gdzie o godzinie 11:15 dokonano uroczystego poświęcenia palm. Tłumy mieszkańców i turystów z zapartym tchem przyglądały się procesji, która przeszła północną stroną rynku do kościoła pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty. To właśnie tam rozstrzygnięto konkurs, który w tym roku przyniósł historyczne rozstrzygnięcia.

Gigant z Unikowa. Rekordowa palma Pińczów zachwyca

W kategorii „palma najwyższa” emocje sięgnęły zenitu. Bezkonkurencyjne okazało się Koło Gospodyń Wiejskich z Unikowa, którego palma wielkanocna 11 metrów (a dokładnie 11 m 80 cm!) zdominowała konkurencję. Twórcy nie tylko wygrali tegoroczne zmagania, ale spektakularnie pobili własny rekord z poprzednich lat.

To wymagało tygodni pracy, precyzji i przede wszystkim wspólnego wysiłku. Każdy kwiatek z bibuły, każda gałązka bazi musiała być idealnie przymocowana, by konstrukcja przetrwała próbę postawienia – komentowali dumni członkowie KGW.

Na podium znaleźli się również uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Pińczowie, których palma była tylko o 65 cm niższa, oraz osadzeni z Zakładu Karnego w Pińczowie z imponującą 5,5-metrową konstrukcją.

Tradycje wielkanocne w Pińczowie. Więcej niż tylko wysokość

Choć metry robią wrażenie, sercem wydarzenia pozostają tradycje wielkanocne Pińczowa. W kategorii palm tradycyjnych triumfowały KGW Pasterzanki oraz KGW Młodzawy „Dziś i jutro”. Jury oceniało nie tylko estetykę, ale i wierność dawnym technikom opisywanym jeszcze w XIX wieku przez ks. Władysława Siarkowskiego.

Do wykonania palm tradycyjnie użyto:

wiosennych gałązek wierzbowych,

kolorowych kwiatów z bibuły,

naturalnych materiałów roślinnych z doliny Nidy.

„Tradycja trwa dzięki wspaniałym ludziom”

Wydarzenie to coś więcej niż tylko rywalizacja. To moment jednoczący pokolenia, od najmłodszych przedszkolaków po doświadczone gospodynie z Kół Gospodyń Wiejskich. Warto dodać, że przygotowania trwały od tygodni – w Muzeum Regionalnym i Bibliotece Publicznej odbywały się liczne warsztaty wyplatania palm, które przyciągnęły tłumy chętnych.

Znaczenie dla regionu i turystyki

Dla Pińczowa takie wydarzenia to kluczowy element strategii rozwoju turystyki. Gigantyczna palma przyciąga gości z całego województwa świętokrzyskiego, promując miasto jako „miasteczko z klimatem”. Niedziela Palmowa otwiera Wielki Tydzień, w którym Pińczów oferuje jeszcze więcej – m.in. drogę krzyżową na Górę Zamkową, która jest stałym elementem religijnego krajobrazu Ponidzia.

Tegoroczny rekord 11,80 m zawiesił poprzeczkę bardzo wysoko. Czy za rok uda się przekroczyć barierę 12 metrów? Mieszkańcy Unikowa już teraz zapowiadają, że nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa!