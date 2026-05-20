Budowa S74 w Kielcach: Od dziś duże zmiany w organizacji ruchu

Wprowadzane od dziś zmiany wiążą się z rozpoczęciem wycinki drzew pod budowę trasy S74 na odcinku od węzła Kielce Zachód do węzła Bocianek. Choć drogowcy deklarują, że utrudnienia będą wprowadzane punktowo i na krótkich odcinkach, znacząco wpłyną one na codzienną komunikację w tej części Kielc.

Noga z gazu – drastyczne ograniczenie prędkości

Najważniejsza informacja dla zmotoryzowanych to nowe limity prędkości. Na rejonach skrzyżowań ulic Jesionowej, Warszawskiej oraz al. Solidarności wprowadzono bezwzględne ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Kierowcy muszą zachować szczególną czujność, ponieważ w rejonie prowadzonych prac dopuszczone będzie ręczne kierowanie ruchem. Oznacza to możliwość chwilowego, całkowitego wstrzymania potoku pojazdów.

Zablokowany lewoskręt i znikające buspasy

Największych utrudnień należy spodziewać się na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Jesionowej:

ul. Jesionowa (kierunek Lublin): Na odcinku około 80 metrów przed skrzyżowaniem z ul. Warszawską wyłączony z ruchu został pas do skrętu w lewo.

ul. Warszawska: Wykonawca czasowo wyłączył z ruchu trzy odcinki buspasów [przy Zespole Szkół Informatycznych (od stacji AMIC do skrzyżowania), wzdłuż budynku przy ul. Nowowiejskiej 24, wzdłuż budynku przy ul. Warszawskiej 99 (od przystanku os. Bocianek w stronę ul. Konopnickiej)].

Stosunkowo najmniej zmieni się na al. Solidarności – tam drogowcy zwężą lokalnie pasy ruchu za pomocą biało-czerwonych tablic ostrzegawczych.

Blokady chodników i zakaz dla rowerów przy Galerii Echo

Zmiany mocno uderzą w pieszych oraz użytkowników jednośladów i hulajnóg:

Zamknięte chodniki na Warszawskiej: Całkowicie wyłączone z ruchu pieszych zostały chodniki wzdłuż budynków Nowowiejska 24 oraz Warszawska 99. Pieszi muszą korzystać z równoległych chodników osiedlowych lub przejść na wschodnią stronę ulicy.

Zakaz dla rowerów na Świętokrzyskiej: Ciąg pieszo-rowerowy po południowej stronie ul. Świętokrzyskiej (w kierunku Lublina) – zarówno przy skrzyżowaniu z Warszawską, jak i na wysokości Galerii Echo – został zwężony do 1,5 metra. Ruch rowerów oraz hulajnóg został tam całkowicie zakazany – z tras mogą korzystać wyłącznie piesi.

Co z autobusami miejskimi?

Na koniec dobra wiadomość dla pasażerów ZTM. Nowa, czasowa organizacja ruchu nie wprowadza istotnych zmian w kursowaniu komunikacji publicznej. Wszystkie autobusy miejskie kursują według dotychczasowych rozkładów jazdy, a dotychczasowe lokalizacje przystanków autobusowych zostały w pełni zachowane.

Drogowcy apelują o ostrożność, zwracanie uwagi na żółte oznakowanie poziome oraz stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.