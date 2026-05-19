Sukces zieleni i stop dla bloków przy Wschodniej. Kieleccy radni zdecydowali o „lex deweloper”

Zgoda radnych oznacza zielone światło dla budowy łącznie 676 nowych mieszkań w rejonie ulic Warszawskiej i Sikorskiego oraz przy ulicy Mielczarskiego. Najwięcej emocji wzbudziła jednak odrzucona uchwała oraz argumenty, które zdecydowały o jej losie.

Bloki zamiast usług? Radni PiS mówią „nie”

Odrzucony projekt zakładał wzniesienie czterech budynków wielorodzinnych przy ulicy Wschodniej, w których mogło powstać do 409 mieszkań. Aby przekonać do siebie miasto, deweloper oferował szeroki pakiet inwestycji towarzyszących: przebudowę skrzyżowania ulic Radomskiej i Wschodniej, rozbudowę sieci kanalizacyjnej i ciepłowniczej, a nawet remont siedmiu łazienek w pobliskiej szkole.

To jednak nie wystarczyło. Przeciwko inwestycji zagłosowało 10 z 19 radnych, w tym cały klub Prawa i Sprawiedliwości.

Dla części radnych kluczowy okazał się również lokalny patriotyzm gospodarczy. Wytknięto firmie, że w przeciwieństwie do pozostałych inwestorów pochodzi spoza Kielc, co oznacza, że podatki z tej inwestycji trafiałyby do budżetu innego miasta.

Powstaną nowe mieszkania i „leśny” park

Znacznie łatwiej poszło z dwoma pozostałymi wnioskami, które radni przyjęli jednogłośnie. Przy ulicy Mielczarskiego oraz w rejonie Warszawskiej i Sikorskiego powstaną nowe osiedla. Co ważne dla mieszkańców, obie inwestycje przyniosą miastu nową infrastrukturę zieloną.

Przy ulicy Mielczarskiego deweloper sfinansuje powstanie parku kieszonkowego (pomiędzy ulicami Piekoszowską i Księcia Mieszka I).

Drugi park kieszonkowy powstanie z kolei w rejonie ulic Dywizjonu 303 i Warszawskiej – to efekt zobowiązania inwestora realizującego drugą z zaakceptowanych budów.

„Lex deweloper” na osobnych sesjach

Przewodniczący Rady Miasta, Maciej Jakubczyk, zapowiada, że to nie ostatnie nadzwyczajne posiedzenie w tym roku. Władze miasta chcą w ten sposób procedować większość wniosków składanych w trybie specustawy mieszkaniowej.

Pośpiech i sprawna organizacja pracy są tu kluczowe. Przepisy „lex deweloper” ostatecznie tracą moc 1 lipca tego roku. Po tym terminie samorządy nie będą już mogły wydawać decyzji w tym trybie.