Do groźnego zdarzenia doszło w czwartek, 6 sierpnia, podczas 45. Kieleckiej Pieszej Pielgrzymki udającej się na Jasną Górę. Według ustaleń portalu "Echo Dnia", w miejscowości Szaniec gwałtowna nawałnica złamała gałąź, która spadła na pątników. W efekcie tego zdarzenia ucierpiały trzy osoby.

Nawałnica w Szańcu. Trzech pielgrzymów poszkodowanych

Z informacji podanych przez "Echo Dnia" wynika, że tego dnia na szlak z Wiślicy do Częstochowy weszła ponad 40-osobowa grupa. W wędrówce brali udział wierni, a także kapłani i opiekunowie nadzorujący porządek i bezpieczeństwo marszu.

Niebezpiecznie zrobiło się w miejscowości Szaniec, gdy nad pielgrzymami przeszła burza z wichurą. To właśnie silne porywy wiatru odłamały konar, który spadł bezpośrednio na idących pod nim wiernych.

Na miejsce zdarzenia natychmiast zadysponowano jednostki ratunkowe, które zajęły się rannymi pielgrzymami.

Pielgrzymi poszkodowani przez spadający konar

W pierwszej kolejności pomocy udzielili medycy, którzy na co dzień zabezpieczają trasę wędrówki. Po wstępnym opatrzeniu podjęto decyzję o transporcie dwóch kobiet na badania do pobliskiego szpitala.

- Sporych rozmiarów konar upadł na kilka osób. Pomocy poszkodowanym udzielili w pierwszej kolejności ratownicy medyczni z karetki, która towarzyszy pielgrzymom na trasie. Zdecydowano, że dwie osoby zostaną zabrane do szpital. Trzecia poszkodowana, która doznała otarć naskórka, została opatrzona na miejscu

- relacjonował na łamach portalu "Echo Dnia" młodszy brygadier Marcin Wójcik, zastępca komendanta powiatowego buskiej straży pożarnej.

Jak przekazali portalowi funkcjonariusze policji, hospitalizacji wymagały dwie kobiety w wieku 24 i 54 lat. Trzecia ranna osoba miała jedynie lekkie otarcia i po uzyskaniu pomocy mogła zostać z grupą.

Zagrożenie burzowe w całej Polsce

Niebezpieczne zdarzenie na świętokrzyskim szlaku to zaledwie jeden ze skutków gwałtownych zjawisk pogodowych nad Polską. Straż pożarna w całym kraju zmaga się z wiatrołomami i uszkodzeniami dachów. Szczególnie trudna sytuacja miała miejsce na Warmii i Mazurach, gdzie z nieba leciał grad nienaturalnych rozmiarów. Bryły lodu dziurawiły dachy, wybijały okna i dewastowały karoserie pojazdów. Meteorolodzy przypominają, że lokalnie wciąż mogą występować groźne komórki burzowe.

Grad na Mazurach uszkadzał dachy i niszczył samochody