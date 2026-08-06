Tragiczny wypadek na DK74 w Łagowie. Nie żyje jedna osoba, droga jest całkowicie zablokowana

Tragedia na drodze DK 74. Jedna osoba nie żyje

Ze wstępnych informacji wynika, że doszło do czołowego zderzenia busa z pojazdem ciężarowym. W wyniku wypadku jedna osoba poniosła śmierć na miejscu, natomiast dwie kolejne zostały ranne. Na miejsce zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz służby ratunkowe.

W miejscowości Łagów, na DK74 doszło do zderzenie busa z pojazdem ciężarowym - relacjonuje Małgorzata Perkowska - Kiepas ze świętokrzyskiej policji. Dziś przed godziną 15:00 na drodze krajowej nr 74 w miejscowości Łagów doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 57-latek kierujący busem, jadąc w kierunku Łagowa, z nieustalonych dotychczas przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z samochodem ciężarowym marki Renault, którym kierował 36-latek. Niestety w wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniósł 67-letni pasażer busa. Kierujący busem oraz drugi pasażer tego pojazdu zostali przetransportowani do szpitala. Na miejscu pod nadzorem prokuratora policjanci prowadzą oględziny, wykonują czynności procesowe, które pozwolą szczegółowo wyjaśnić okoliczności oraz przyczyny tego tragicznego wypadku.

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Przy miejscu zdarzenia pracowało pięć zastępów straży pożarnej – cztery z Państwowej Straży Pożarnej oraz jeden z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagowie. Strażacy zabezpieczyli i odpowiednio oznakowali miejsce wypadku oraz udzielili poszkodowanym kwalifikowanej pierwszej pomocy. Mimo podjętych działań jednej osoby nie udało się uratować. Dwie pozostałe zostały przetransportowane do szpitala – jedna śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, druga karetką pogotowia - informuje młodszy aspirant Beata Gizowska, oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Kielcach.

Droga krajowa nr 74 była całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Utrudnienia dotyczyły odcinka Opatów – Kielce w rejonie miejscowości Łagów.

Policja wyznaczyła objazdy

Policja kierowała na objazdy: dla pojazdów ciężarowych, w kierunku Kielc: drogami wojewódzkimi Łagów-Raków-Szydłów-Chmielnik-DK73; w kierunku Opatowa: Lechów-Bartoszowiny-Ostrowiec Świętokrzyski-DK9. Pojazdy osobowe: objazd drogami lokalnymi.