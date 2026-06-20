Były policjant ścigany po rodzinnej tragedii. Nie żyje 80-latek, ciężko ranna kobieta walczy o życie

W piątek (19.06) w miejscowości Mierzawa w powiecie jędrzejowskim doszło do tragicznego zdarzenia. Życie stracił 80-letni mężczyzna, natomiast jego 76-letnia żona została przewieziona do szpitala. Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, a policja drugi dzień prowadzi intensywne poszukiwania. Jak udało nam się ustalić, sprawca to były funkcjonariusz policji.

Muszę potwierdzić te informacje, to były funkcjonariusz policji - powiedziała w rozmowie z nami starszy sierżant Sylwia Faryna z Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie.

Czy policja upubliczni wizerunek poszukiwanego?

W tej chwili nie mamy zgody na upublicznienie wizerunku - mówi nam starszy sierżant Sylwia Faryna. I dodaje, że aktualnie drugi dzień prowadzone są poszukiwania sprawcy, który zbiegł z miejsca zdarzenia. Komendant policji w Jędrzejowie ogłosił alarm dla wszystkich podległych funkcjonariuszy. Trwają czynności procesowe wykonywane pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze ustalają dokładny przebieg oraz okoliczności tego zdarzenia.

Nasi reporterzy dotarli do miejsca zdarzenia. Zobaczcie fotorelację

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Mężczyzna wciąż jest na wolności i może być niebezpieczny. Żona oraz 15-letni syn sprawcy są pod ochroną policji. W działania poszukiwawcze zaangażowano również funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz przewodników z psami służbowymi. Policja nieustannie prowadzi obławę na sprawcę.