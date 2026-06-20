Były policjant ścigany po rodzinnej tragedii. Nie żyje 80-latek, ciężko ranna kobieta walczy o życie

Agnieszka Jędrasik
Agnieszka Jędrasik
Bartosz Manicz
Bartosz Manicz
2026-06-20 8:18

Były policjant jest poszukiwany po tragicznych wydarzeniach, do których doszło w Mierzawie w województwie świętokrzyskim. Od dwóch dni trwa obława za 49-latkiem podejrzewanym o brutalny atak na swoich teściów. W piątkowe popołudnie mężczyzna miał ugodzić ich nożem. W wyniku odniesionych obrażeń zginął 80-letni mężczyzna, natomiast jego 76-letnia żona w stanie ciężkim została przewieziona do szpitala. Po dokonaniu ataku sprawca zbiegł. Policja nieprzerwanie prowadzi szeroko zakrojone poszukiwania, a śledczy ustalają szczegółowy przebieg oraz motywy tej tragedii.

Karetka pogotowia i radiowóz policyjny na miejscu tragicznego zdarzenia w Mierzawie, gdzie doszło do brutalnej zbrodni. Służby medyczne i policja działają wspólnie, aby wyjaśnić okoliczności sprawy, o której więcej przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Bartosz Manicz

W piątek (19.06) w miejscowości Mierzawa w powiecie jędrzejowskim doszło do tragicznego zdarzenia. Życie stracił 80-letni mężczyzna, natomiast jego 76-letnia żona została przewieziona do szpitala. Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, a policja drugi dzień prowadzi intensywne poszukiwania. Jak udało nam się ustalić, sprawca to były funkcjonariusz policji. 

Muszę potwierdzić te informacje, to były funkcjonariusz policji - powiedziała w rozmowie z nami starszy sierżant Sylwia Faryna z Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie.

Czy policja upubliczni wizerunek poszukiwanego? 

W tej chwili nie mamy zgody na upublicznienie wizerunku - mówi nam starszy sierżant Sylwia Faryna. I dodaje, że aktualnie drugi dzień prowadzone są poszukiwania sprawcy, który zbiegł z miejsca zdarzenia. Komendant policji w Jędrzejowie ogłosił alarm dla wszystkich podległych funkcjonariuszy. Trwają czynności procesowe wykonywane pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze ustalają dokładny przebieg oraz okoliczności tego zdarzenia.

Nasi reporterzy dotarli do miejsca zdarzenia. Zobaczcie fotorelację 

Mierzawa. Obława w Świętokrzyskie
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Mężczyzna wciąż jest na wolności i może być niebezpieczny. Żona oraz 15-letni syn sprawcy są pod ochroną policji. W działania poszukiwawcze zaangażowano również funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz przewodników z psami służbowymi. Policja nieustannie prowadzi obławę na sprawcę.

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