Dlaczego Szydłów to „polskie Carcassonne”?

Szydłów zyskał ten przydomek dzięki niemal w całości zachowanemu średniowiecznemu układowi urbanistycznemu oraz imponującym murom obronnym z miejscowego wapienia. Z pierwotnych 1,2 km fortyfikacji wzniesionych przez Kazimierza Wielkiego, do dziś przetrwało aż 680 metrów murów wraz z monumentalną Bramą Krakowską, która jest wizytówką i symbolem miasta. Spacer po koronie murów pozwala poczuć się jak dawny strażnik królewskiej warowni.

Co czeka na uczestników 28. Święta Śliwki?

Wydarzenie to prawdziwa uczta dla zmysłów, odbywająca się na dziedzińcu Zamku Królewskiego oraz w szydłowskim rynku.

Śliwkowe smaki. Gmina Szydłów to zagłębie śliwkowe, generujące ok. 20% krajowej produkcji tych owoców. Podczas święta będzie można skosztować kilkunastu odmian śliwek i zobaczyć unikatowy pokaz wędzenia owoców starodawnym sposobem „na laskach”.

Gmina Szydłów to zagłębie śliwkowe, generujące ok. 20% krajowej produkcji tych owoców. Podczas święta będzie można skosztować kilkunastu odmian śliwek i zobaczyć unikatowy pokaz Kulinarne perły. Koła Gospodyń Wiejskich przygotują regionalne specjały, w tym słynne „dwojaki po szydłowsku” – mielone mięso nadziewane wędzoną śliwką i grzybami.

Koła Gospodyń Wiejskich przygotują regionalne specjały, w tym słynne – mielone mięso nadziewane wędzoną śliwką i grzybami. Muzyczne emocje. Na scenie wystąpią gwiazdy polskiej estrady, m.in. Anna Wyszkoni, Wac Toja, Łobuzy oraz zespół Guzowianki . O dawkę śmiechu zadba Kabaret Jurki.

Na scenie wystąpią gwiazdy polskiej estrady, m.in. oraz zespół . O dawkę śmiechu zadba Atrakcje dla rodzin. W rynku powstanie duży lunapark, a przy synagodze dostępny będzie plac zabaw dla najmłodszych.

Autor: SWETOKRZYSKIE/ Facebook Wielkie święto w polskim Carcassonne. Szydłów zaprasza na 28. Święto Śliwki!

Atrakcje, których nie możesz pominąć

Odwiedzając Szydłów podczas festiwalu, warto poświęcić czas na zwiedzenie jego bezcennych zabytków:

Pałac Królewski (Sala Rycerska) To jedyna tak dobrze zachowana średniowieczna rezydencja królów polskich, w której król Władysław Jagiełło gościł aż 17 razy. W jego wnętrzach odkryto unikatowe piece hypokaustyczne, które dawniej ogrzewały salę tronową.

To jedyna tak dobrze zachowana średniowieczna rezydencja królów polskich, w której król Władysław Jagiełło gościł aż 17 razy. W jego wnętrzach odkryto unikatowe piece hypokaustyczne, które dawniej ogrzewały salę tronową. Muzeum Zamków Królewskich w Skarbczyku. Prezentuje makiety słynnych zamków i realistyczne figury historyczne, osadzając Szydłów w szerszym kontekście europejskim.

Prezentuje makiety słynnych zamków i realistyczne figury historyczne, osadzając Szydłów w szerszym kontekście europejskim. Synagoga. Najstarsza w regionie, o charakterze obronnym, dziś pełni funkcję Centrum Kultury i muzeum z bogatą kolekcją judaików.

Najstarsza w regionie, o charakterze obronnym, dziś pełni funkcję Centrum Kultury i muzeum z bogatą kolekcją judaików. Kościół Wszystkich Świętych. Skrywa bezcenne gotyckie polichromie z XIV wieku, nazywane „Biblią ubogich”.

Autor: SWETOKRZYSKIE/ Facebook Wielkie święto w polskim Carcassonne: Szydłów zaprasza na 28. Święto Śliwki!

Informacje praktyczne

Bilety: Wstęp na imprezę kosztuje 20 zł za dzień (dzieci do 140 cm wzrostu wchodzą gratis). Najbardziej opłacalną opcją na zwiedzanie miasta jest bilet zbiorowy na wszystkie obiekty za 35 zł.

Wstęp na imprezę kosztuje 20 zł za dzień (dzieci do 140 cm wzrostu wchodzą gratis). Najbardziej opłacalną opcją na zwiedzanie miasta jest na wszystkie obiekty za 35 zł. Ułatwienia: Warto pobrać bezpłatną aplikację „Odkrywaj Szydłów”, która poprowadzi Cię przez najciekawsze zakątki miasteczka.

Warto pobrać bezpłatną aplikację która poprowadzi Cię przez najciekawsze zakątki miasteczka. Lokalizacja: Szydłów znajduje się w powiecie staszowskim, ok. 40 km na południe od Kielc.

Zaplanuj swoją wizytę i daj się porwać magii polskiego Carcassonne, gdzie historia pachnie wędzoną śliwką!