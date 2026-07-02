CBŚP rozbiło nielegalną fabrykę tytoniu w Łódzkiem

Śledztwo dotyczące nielegalnych wyrobów tytoniowych ma wyraźny lokalny wymiar. Działania służb objęły powiat włoszczowski i Bełchatów, a łącznie zatrzymano pięć osób. Sprawę prowadzą CBŚP i Prokuratura Krajowa.

Jak wynika z informacji opublikowanych przez cbsp.policja.pl, postępowanie dotyczy zorganizowanej grupy zajmującej się produkcją oraz wprowadzaniem do obrotu nielegalnych wyrobów tytoniowych. Dla mieszkańców regionu to ważna informacja przede wszystkim dlatego, że jedna z głównych akcji została przeprowadzona na prywatnej posesji w powiecie włoszczowskim, a kolejny etap śledztwa doprowadził do zatrzymań w Bełchatowie.

Akcja w powiecie włoszczowskim

Na początku czerwca funkcjonariusze CBŚP, wspierani przez policjantów CBZC oraz Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie, weszli na teren jednej z wynajmowanych prywatnych posesji w powiecie włoszczowskim. To właśnie tam ujawniono kompletną linię służącą do produkcji tytoniu.

Na miejscu zatrzymano na gorącym uczynku dwóch mężczyzn, obywateli Polski w wieku 36 i 44 lat. Według komunikatu służb mieli oni wytwarzać nielegalne wyroby tytoniowe. Podczas przeszukania zabezpieczono także 1,5 tony krajanki tytoniowej oraz 1,5 tony liści tytoniu. Obaj zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie przedstawiono im zarzuty związane z tym procederem.

Kolejny etap śledztwa w Bełchatowie

Na tym sprawa się nie zakończyła. Po analizie zabezpieczonego materiału dowodowego i po wykonaniu ekspertyz śledczy ustalili osoby, które według ich ustaleń mogły stanowić ścisłe kierownictwo grupy.

W minionym tygodniu przeprowadzono kolejną realizację, tym razem na terenie Bełchatowa. Funkcjonariusze CBŚP i CBZC zatrzymali tam trzy osoby: dwóch mężczyzn i kobietę w wieku od 25 do 40 lat. Służby podały, że jeden z zatrzymanych mężczyzn pełni funkcję publiczną, a drugi jest powiązany ze środowiskiem pseudokibiców jednego z bełchatowskich klubów sportowych. Komunikat nie podaje jednak ich tożsamości ani szczegółów tych powiązań.

Zatrzymani z Bełchatowa zostali doprowadzeni do Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Łodzi. To tam wykonano dalsze czynności procesowe.

Zarzuty i szacowana skala procederu

Prokuratura przedstawiła zatrzymanym zarzuty dotyczące między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Dwie osoby usłyszały także zarzuty kierowania tą grupą. Podejrzanym przedstawiono również zarzuty z Kodeksu karnego skarbowego.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec dwóch zatrzymanych tymczasowe aresztowanie. W komunikacie nie wskazano, których dokładnie osób dotyczy ten środek zapobiegawczy.

Według ustaleń śledczych grupa działała od maja 2026 roku na terenie województw świętokrzyskiego i łódzkiego. Jak szacują śledczy, jej członkowie mogli wyprodukować i wprowadzić do obrotu nie mniej niż 3 tony nielegalnego tytoniu. Skarb Państwa miał zostać przez ten proceder narażony na uszczuplenia podatkowe w kwocie co najmniej 3,5 mln zł. To na obecnym etapie szacunki śledczych, a nie prawomocne rozstrzygnięcia sądu.

Sprawa pozostaje rozwojowa

Dla mieszkańców regionu najważniejsze jest dziś to, że postępowanie nadal trwa i obejmuje dwa województwa. Służby podkreślają, że wciąż analizują zgromadzony materiał dowodowy i ustalają pełną skalę procederu. Oznacza to, że sprawa nie jest jeszcze zakończona.

Z lokalnej perspektywy to jedna z tych interwencji, które pokazują, że działania prowadzone na pozornie zwykłej prywatnej posesji mogą mieć znacznie szerszy zasięg. W tym przypadku śledztwo połączyło powiat włoszczowski z Bełchatowem i dotyczy działalności, która według śledczych miała wpływ nie tylko na lokalne bezpieczeństwo, ale też na straty podatkowe liczone w milionach złotych.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

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