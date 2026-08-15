Tragiczny wypadek w Rykoszynie. Nie żyje 60-letni kierowca. To już kolejna tragedia w regionie

Dramatyczny poranek. Syreny postawiły służby na nogi

Dźwięk syreny alarmowej rozległ się w Rykoszynie dokładnie o godzinie 4:59, stawiając na nogi lokalnych strażaków-ochotników. Służby otrzymały dramatyczne zgłoszenie o samochodzie osobowym, który zjechał z drogi i uderzył w bariery ochronne. Na miejsce natychmiast skierowano liczne siły ratunkowe, w tym strażaków z OSP Rykoszyn, OSP Piekoszów, Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 z Kielc, a także dwa zespoły ratownictwa medycznego oraz kilka patroli policji.

Gdy pierwsi ratownicy dotarli na miejsce zdarzenia, sytuacja była niezwykle poważna. Strażacy musieli natychmiast podjąć skomplikowane działania ratownicze.

Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wykonaniu dostępu do osoby znajdującej się w pojeździe i jej uwolnieniu przy użyciu narzędzi hydraulicznych, odłączeniu akumulatora w uszkodzonym pojeździe oraz wspomaganiu działań pozostałych służb – relacjonują druhowie biorący udział w akcji

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Niestety, mimo błyskawicznej interwencji służb, kierowcy nie udało się uratować. Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.

Oficjalne ustalenia policji. Rzecznik KMP Kielce zabiera głos

Szczegóły tego dramatycznego zdarzenia przybliża Małgorzata Perkowska-Kiepas, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Z jej relacji wynika, że zgłoszenie o wypadku wpłynęło do dyżurnego kieleckiej komendy w sobotę przed godziną 5:00 rano.

Jak wynika z bardzo wstępnych ustaleń policjantów, którzy pracują na miejscu tego zdarzenia, 60-latek kierujący pojazdem marki Hyundai z nieustalonych na ten moment przyczyn zjechał ze swojego pasa ruchu, następnie uderzył w bariery – przekazała Małgorzata Perkowska-Kiepas. Siła uderzenia była ogromna. Policjantka potwierdziła tragiczną informację o śmierci kierującego pojazdem. "Na skutek tego zdarzenia 60-latek kierujący Hyundaiem poniósł śmierć" – dodała rzeczniczka kieleckiej policji

Policja ustala przebieg tragedii

Na miejscu wypadku przez wiele godzin trwały intensywne czynności z udziałem policjantów, mające na celu dokładne odtworzenie przebiegu tego tragicznego poranka.

Na miejscu zdarzenia pracują policjanci. Ustalamy szczegółowe okoliczności, a także przebieg tego zdarzenia – wyjaśnia rzeczniczka KMP Kielce, Małgorzata Perkowska-Kiepas

Sobotni wypadek w Rykoszynie to kolejna tragedia, która powiększa czarne statystyki drogowe w regionie. To już trzecie śmiertelne zdarzenie w województwie świętokrzyskim w ostatnim czasie. Służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie jazdy do panujących warunków drogowych.