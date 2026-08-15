Dożynki 2026 w woj. świętokrzyskim. Gdzie się wybrać na święto plonów? Mamy listę imprez!

Spis treści
- Dożynki 2026 w Świętokrzyskiem. Nie zabraknie gwiazd
- Dożynki Gminne w Działoszycach (15 sierpnia)
- Dożynki Gminne w Tuczępach (16 sierpnia). Gwiazda CLEO
- Dożynki Gminne w Nowym Korczynie (16 sierpnia). Gwiazda TOP ONE
- Dożynki Miasta i Gminy Piekoszów (15 sierpnia)
- Dożynki Gminne w Daleszycach (15 sierpnia)
- Dożynki Parafialne w Bogucicach Pierwszych (15 sierpnia)
- Dożynki Gminne w Świerkowie (14 sierpnia). Zespół WEEKEND
- Dożynki Gminne w Solcu-Zdroju (15 sierpnia). Gosia Andrzejewicz
- Dożynki Gminne w Ciekotach (16 sierpnia)
- Dożynki Miejskie w Sandomierzu (15 sierpnia)
- X Dożynki Gminne we Włoszczowie (15 sierpnia) INESS
- Dożynki Parafialne we Wzdole (15 sierpnia)
- Dożynki Gminy Nowiny (15 sierpnia)
- Wiślickie Święto Plonów (15 sierpnia). INESS i JORRGUS
- Dożynki Gminne w Dwikozach (15 sierpnia)
- Dzień Chleba i Święto Plonów w Staszowie (15–16 sierpnia). WILKI, CLEO
- XXVIII Jarmark na św. Jacka w Klimontowie (15–17 sierpnia) GRUBSON
Dożynki 2026 w Świętokrzyskiem. Nie zabraknie gwiazd
Tradycja dożynek, czyli święta dziękczynienia za zebrane plony, jest głęboko zakorzeniona w kulturze polskiej wsi. Województwo świętokrzyskie, będące sercem rolniczego krajobrazu, z dumą celebruje ten wyjątkowy czas. Tegoroczne święta plonów obiecują nie tylko kultywowanie dawnych obrzędów, ale i mnóstwo rozrywki. Gminy przygotowały bogate programy artystyczne, a na scenach wystąpią największe gwiazdy polskiej muzyki. Na świętokrzyskich dożynkach w dniach 14-15.08.2026 wystąpią m.in. CLEO, WILKI, GRUBSON czy zespół WEEKEND.
Dożynki Gminne w Działoszycach (15 sierpnia)
- Miejsce: Stadion Sportowy w Działoszycach
- Charakter: Święto plonów z występami lokalnych kapel, teatru oraz koncertem gwiazdy wieczoru.
- Program: Uroczystości rozpoczną się o 14:00 zbiórką delegacji wieńcowych, po której o 14:30 odprawiona zostanie Msza Święta w kościele pw. Świętej Trójcy. O 15:30 korowód przejdzie na stadion sportowy, gdzie po części oficjalnej (16:00) zaplanowano występ Teatru „O mało co..” oraz koncerty Kapeli Działoszanie, Nierodzinnej Kapeli Ostrowskich i Orkiestry Dętej z Dzierążni. O 20:00 zagra gwiazda wieczoru – zespół ZBÓJE, a imprezę zakończy zabawa taneczna z zespołem Metrum.
Dożynki Gminne w Tuczępach (16 sierpnia). Gwiazda CLEO
- Miejsce: Plac przy Urzędzie Gminy w Tuczępach
- Charakter: Tradycyjne dożynki gminne z bogatą strefą gastronomiczną i koncertem gwiazdy pop.
- Program: Wydarzenie rozpocznie zbiórka o 14:30 przed Urzędem Gminy, a o 15:00 odbędzie się uroczysta Msza Święta w Kościele Parafialnym. Część obrzędowa i lokalne występy artystyczne wystartują o 16:30. Główną atrakcją wieczoru będzie koncert gwiazdy – CLEO (godz. 19:00). Od 20:30 zaplanowano zabawę taneczną z zespołem Metrum, która potrwa do 1:00 w nocy. Dodatkową atrakcją będą stoiska KGW oraz dmuchany plac zabaw.
Dożynki Gminne w Nowym Korczynie (16 sierpnia). Gwiazda TOP ONE
- Miejsce: Plac Festynowy w Nowym Korczynie
- Charakter: Gminne święto plonów połączone z tradycyjnymi obrzędami i występami muzycznymi.
- Program: Uroczystości zainauguruje zbiórka o 14:45 i Msza Święta o 15:00. O 16:00 korowód przejdzie na Plac Festynowy, gdzie odbędzie się przekazanie chleba, konkurs wieńców i ich ośpiewanie z udziałem Rodzinnej Kapeli Korbanów. W części artystycznej od 18:00 wystąpi Zespół Wokalny „Korczynianie”, a po nim gwiazda wieczoru – zespół TOP ONE. Wydarzenie zwieńczy zabawa taneczna z zespołem Axer Dance. Dla uczestników przygotowano też stoiska z regionalnym jadłem i wesołe miasteczko.
Dożynki Miasta i Gminy Piekoszów (15 sierpnia)
- Miejsce: Plac przy ZUK w Piekoszowie
- Charakter: Gminne święto plonów połączone z bogatym blokiem muzycznym, oprawą medialną oraz koncertem gwiazdy muzyki tanecznej.
- Program: Uroczystości rozpoczną się o 12:00 Mszą Świętą w Sanktuarium MBM w Piekoszowie, po której nastąpi korowód na plac imprezy i obrzędy dożynkowe. W bloku muzycznym zaprezentują się m.in. Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Piekoszów, Ludowe Nuty z Rykoszyna, ZPiT „Piekoszowianie”, „Wincentowianie” i „Wierna Rzeka”, Kapela Ludowa z Rykoszyna oraz zespoły „Z Taborem”, Sensive i Braters. O 20:00 zagra gwiazda wieczoru – zespół BASTA. Dodatkowo zaplanowano Turniej sołtysów, stoiska sołeckie, rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego oraz na Najpiękniejszy Wieniec.
Dożynki Gminne w Daleszycach (15 sierpnia)
- Miejsce: Rynek w Daleszycach
- Charakter: Tradcyjne święto plonów w sercu miasta z turniejem sołtysów i oprawą muzyczną.
- Program: Wydarzenie wystartuje o 14:00 Mszą Świętą Dożynkową na daleszyckim rynku. Od 15:00 zaplanowano obrzędy dożynkowe, konkurs wieńców oraz występy lokalnych zespołów. O 17:30 rozpocznie się XVI Turniej Sołtysów, po którym o 19:30 na scenie wystąpi zespół Jędrusie. Świętowanie zakończy zabawa taneczna w godzinach 20:30–22:00.
Dożynki Parafialne w Bogucicach Pierwszych (15 sierpnia)
- Miejsce: Plac przy Świetlicy Wiejskiej w Bogucicach Pierwszych
- Charakter: Lokalna, parafialna uroczystość dziękczynna z tradycyjnym ośpiewaniem wieńca i zabawą taneczną.
- Program: Obchody rozpocznie o 14:30 zbiórka przy świetlicy i wymarsz korowodu do kościoła z udziałem Kapeli Ponidzie. O 15:00 odprawiona zostanie uroczysta Msza Święta. Część oficjalna (16:00–17:30) obejmie powitanie gości, przemówienia, podziękowania oraz tradycyjne ośpiewanie wieńca dożynkowego. Od godziny 18:00 do 24:00 zaplanowano zabawę taneczną z zespołem CROSS.
Dożynki Gminne w Świerkowie (14 sierpnia). Zespół WEEKEND
- Miejsce: Świerków (gm. Radków)
- Charakter: Święto plonów z darmowym poczęstunkiem, lotami helikopterem i koncertem znanej gwiazdy disco polo.
- Program: Świętowanie rozpocznie się o 15:45 uformowaniem korowodu, po czym o 16:00 odprawiona zostanie Msza Święta Polowa. O 17:00 nastąpi oficjalne otwarcie i ceremoniał dożynkowy oraz przemówienia. Od 17:45 na scenie zaprezentują się zespoły z terenu gminy, a o 18:15 wystąpi zespół Orion. Gwiazda dożynek – zespół WEEKEND – zagra o godzinie 19:00. Wydarzenie zwieńczy zabawa taneczna z zespołem Spectrum od godziny 20:00. Uczestnicy będą mogli spróbować darmowego pieczonego dzika i grochówki.
Dożynki Gminne w Solcu-Zdroju (15 sierpnia). Gosia Andrzejewicz
- Miejsce: Plac dożynkowy przy ul. Nowowiejskiej w Solcu-Zdroju
- Charakter: Gminne uroczystości dziękczynne połączone z występami kapel i zabawą taneczną do późnych godzin nocnych.
- Program: Uroczysta Msza Święta rozpocznie się o 14:00 w Kościele pw. św. Mikołaja. O 15:00 korowód dożynkowy przemaszeruje na plac przy ul. Nowowiejskiej, gdzie o 15:30 wystartuje część obrzędowa. O 18:30 zagra Kapela Rozmaryn, a o 19:30 na scenie pojawi się gwiazda wieczoru – Sylwia Strug. Od 20:30 zaplanowano zabawę taneczną z zespołem Diament, a zakończenie imprezy przewidziano na 1:00 w nocy.
Dożynki Gminne w Ciekotach (16 sierpnia)
- Miejsce: Amfiteatr Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach (gm. Masłów)
- Charakter: Bogate kulturowo święto plonów z szerokim przeglądem gminnych zespołów folklorowych i koncertem znanej wokalistki pop.
- Program: Wydarzenie rozpocznie o 14:00 powitanie gości z Kapelą Adaśki i ZPiT Ciekoty, po czym o 14:45 przejdzie korowód, a o 15:00 odbędzie się Msza Święta. Od 16:00 do 19:15 potrwają występy artystów z gminy Masłów (m.in. Barczanki, Brzezinianki, Dąbrowianki, Domaszowianie, ZPiT Żeromszczyzna), połączone z rozstrzygnięciem konkursu na najpiękniejszy wieniec i potrawę regionalną. O 19:15 zagra Terra Folk, a o 20:00 wystąpi gwiazda wieczoru – Gosia Andrzejewicz. Imprezę zakończy potańcówka z Kapelą Ciekoty (21:00–22:00).
Dożynki Miejskie w Sandomierzu (15 sierpnia)
- Miejsce: Nadbrzezie, ul. Powiśle, Dębina (plac przy przepompowni) w Sandomierzu
- Charakter: Miejskie święto plonów połączone z występami lokalnych grup artystycznych i zabawą taneczną.
- Program: Obchody zainauguruje Msza Dożynkowa o godzinie 10:30 w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski. O 17:00 wystartuje program artystyczny, w którym zaplanowano pokaz obrzędowy oraz występy wokalne (m.in. Dom Kultury we Wrzawach, Zosia Tabor, Sandomierskie Studio Piosenki, KGW Ballada i Zespół „Trójmiasto” GOK w Samborcu). Od 20:00 do 00:00 odbędzie się zabawa taneczna z zespołem Toffi Band. Na miejscu dostępne będą stoiska KGW, służb mundurowych oraz strefa dla dzieci.
X Dożynki Gminne we Włoszczowie (15 sierpnia) INESS
- Miejsce: Stadion OSiR im. Mariana Górskiego we Włoszczowie
- Charakter: Jubileuszowe dożynki gminne z bogatą oprawą muzyczną i koncertem znanej wokalistki.
- Program: Uroczystości rozpoczną się o 12:40 zbiórką delegacji, po której o 13:00 odprawiona zostanie Msza Święta. O 14:00 zaplanowano obrzęd dożynkowy, w tym ośpiewanie wieńców i wręczenie bochna chleba. O 17:30 nastąpi ogłoszenie wyników konkursów, a od 18:00 wystąpią LONG & JUNIOR oraz Kapela Włoszczowskie Muzykanty. Gwiazdą wieczoru będzie INESS (godz. 20:30). Wydarzenie zakończy zabawa taneczna z zespołem Nuksy (21:30–00:30). Na uczestników czekają m.in. loty helikopterem i stoiska KGW.
Dożynki Parafialne we Wzdole (15 sierpnia)
- Miejsce: Kościół Parafialny oraz Klub Rolnika we Wzdole-Kolonii
- Charakter: Kameralne, parafialne dziękczynienie za plony połączone ze wspólnym poczęstunkiem.
- Program: Uroczystości rozpoczną się o godzinie 12:00 tradycyjną Mszą Świętą Dożynkową w Kościele Parafialnym we Wzdole-Kolonii. Bezpośrednio po nabożeństwie organizatorzy zapraszają wszystkich uczestników na poczęstunek przy lokalnym Klubie Rolnika.
Dożynki Gminy Nowiny (15 sierpnia)
- Miejsce: Plac przy ZPO w Bolechowicach
- Charakter: Gminne święto plonów z lokalną oprawą folklorystyczną, wystąpieniem kabaretowym i potańcówkami.
- Program: Uroczystości zainauguruje o 15:00 Msza Święta Dożynkowa w Kaplicy NMP Nieustającej Pomocy w Woli Murowanej. Po przemarszu korowodu (16:00) nastąpi oficjalne otwarcie i obrzęd dożynkowy z udziałem Zespołu Bolechowiczanie. Od 17:20 zaprezentują się dziecięce i lokalne zespoły folklorystyczne (Szewczanki, Kowalanki). W części artystycznej od 18:00 zaplanowano potańcówkę z Kapelą Adaśki, występ kabaretu Moherowe Berety (19:00), koncert zespołu Pozytywnie Albo Wcale (20:00) oraz potańcówkę z kapelą Jędrusie (21:30). Dla najmłodszych przygotowano animacje i darmowe dmuchańce.
Wiślickie Święto Plonów (15 sierpnia). INESS i JORRGUS
- Miejsce: Plac im. Króla Kazimierza Wielkiego w Wiślicy
- Charakter: Duża impreza dożynkowa z potężną dawką muzyki tanecznej, pokazami i lotami helikopterem.
- Program: Świętowanie rozpocznie się o 12:30 formowaniem korowodu oraz prezentacją wieńców i chlebów na Wiślickim Rynku. O 13:00 odprawiona zostanie Dziękczynna Msza Święta w Bazylice Narodzenia NMP. Po przemarszu na plac im. Króla Kazimierza Wielkiego (14:00) i obrzędach (15:00) wystąpią Orkiestra Dęta w Wiślicy oraz zespoły Wiśliczanie i Przystań. Gwiazdami wieczoru będą INESS (godz. 18:00) oraz JORRGUS (godz. 21:00). Imprezę zakończy zabawa z zespołem Revel od 22:00. Wśród atrakcji znajdą się przeloty helikopterem, przejażdżki dorożką i stoiska z jadłem regionalnym.
Dożynki Gminne w Dwikozach (15 sierpnia)
- Miejsce: Park „Zieleniec” przy ul. Zielnej w Dwikozach
- Charakter: Plenerowe dożynki gminne połączone z koncertami folklorystyczno-rozrywkowymi i konkursami lokalnymi.
- Program: Uroczystości rozpocznie Msza Święta Polowa o godzinie 14:00. O 15:15 zaplanowano część oficjalną, wystąpienia okolicznościowe oraz prezentację wieńców dożynkowych. O 16:30 na scenie wystąpi popularny zespół Pogwizdani. Po rozstrzygnięciu konkursu wieńców oraz konkursu na najpiękniejszy balkon i ogród (17:40), zagrają zespoły Kalina i Diladies (18:00). Wydarzenie zwieńczy zabawa taneczna na żywo z zespołem Feeling (19:00–22:00).
Dzień Chleba i Święto Plonów w Staszowie (15–16 sierpnia). WILKI, CLEO
- Miejsce: Park „Zalew nad Czarną” oraz kościół pw. Ducha Świętego w Staszowie
- Charakter: Dwudniowe święto połączone z Dniem Chleba, koncertami wielkich gwiazd polskiej muzyki pop/rock oraz Miejsko-Gminnymi Dożynkami.
- Program:
- Sobota (15 sierpnia): Start o 16:00 (prezentacja piekarzy, finał konkursu wokalnego „Enea wspiera muzyczne talenty”). Wieczorem zagrają gwiazdy: CLEO (godz. 19:00) oraz zespół WILKI (godz. 21:00), a od 23:00 do 01:00 odbędzie się dyskoteka z DJ Max Kolankov.
- Niedziela (16 sierpnia): Część dożynkowa rozpocznie się o 11:00 zbiórką delegacji w Parku im. A. Bienia. Po Mszy Świętej (12:15) korowód przejdzie nad Zalew nad Czarną. W programie m.in. ogłoszenie wyników konkursu wieńców (13:30), występy Kapeli Kielecczyzna, Klubu Piosenki RYTM, zespołu Na Ludową Nutę oraz potańcówka z kapelą Jędrusie (18:00–21:00).
- Dodatkowo: Charytatywna zbiórka dla Wiktorii Kępy.
XXVIII Jarmark na św. Jacka w Klimontowie (15–17 sierpnia) GRUBSON
- Miejsce: Stadion LKS „Klimontowianka”, Kościół pw. św. Józefa, Klasztor Podominikański oraz Strzelnica Kowal Sound Shoot w Klimontowie
- Charakter: Trzydniowe, ogromne święto gminy łączące tradycje dożynkowe, odpustowe, biesiadne oraz koncerty kultowych artystów z różnych gatunków muzycznych.
- Program:
- Sobota (15 sierpnia – Dożynki Gminne): Msza dziękczynna o 12:00, przemarsz i część obrzędowa od 13:45. Od 16:00 Biesiada Klimontowska z degustacją potraw KGW. Na dużej scenie wystąpią: Moc Podhala (19:00), Don Vasyl Junior (20:00) oraz zabawa z zespołem Detox (21:00–02:00).
- Niedziela (16 sierpnia – Festyn Sportowo-Handlowo-Rozrywkowy): Wydarzenia dla dzieci od 16:00. W części artystycznej Kabaret Ranczo (18:00), recital Wojciecha Gąssowskiego (19:00), II Open Festiwal Klimontów (20:00) oraz gwiazda wieczoru – GRUBSON (21:30).
- Poniedziałek (17 sierpnia – Odpust na św. Jacka): Msza odpustowa o 12:00, koncert VOX CANTUS (15:00). Na stadionie wystąpią Julia Walczyny (17:30), gwiazda disco polo CLASSIC (18:00) oraz rockowa gwiazda wieczoru LUXTORPEDA (20:45). Dzień zwieńczy pokaz sztucznych ogni (22:15) i dyskoteka.