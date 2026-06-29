Cichy zabójca atakuje w upały! Strażacy ostrzegają przed tlenkiem węgla

Tylko w miniony weekend strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Wczoraj Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) zdecydowało o uruchomieniu Alertu RCB – mieszkańcy zagrożonych regionów otrzymali na swoje telefony komórkowe ostrzeżenia SMS.

Czarna statystyka weekendu

Bilans ostatnich dni jest porażający. Jak informuje st. kpt. Marcin Bajur z KW PSP, wysokie temperatury doprowadziły do gwałtownego wzrostu liczby niebezpiecznych zdarzeń:

34 razy strażacy potwierdzili obecność czadu w miniony weekend.

22 interwencje miały miejsce w samą niedzielę.

5 osób wymagało natychmiastowej pomocy lekarskiej i trafiło do szpitali.

Na szczęście tym razem obyło się bez ofiar śmiertelnych. Warto podkreślić, że w aż 33 przypadkach o śmiertelnym zagrożeniu mieszkańców poinformowały domowe czujki czadu. Bez nich ta statystyka mogłaby być tragiczna.

Od początku 2026 roku strażacy potwierdzili obecność tlenku węgla już 144 razy. W wyniku zatrucia rannych zostało 26 osób, a 4 osoby straciły życie.

Dlaczego upał potęguje zagrożenie?

Większość z nas kojarzy zatrucia czadem wyłącznie z sezonem grzewczym i zimą. To błąd. Tlenek węgla to zagrożenie całoroczne, a letnie upały tworzą dla niego „idealne” warunki.

Wszystko przez tzw. odwrócony ciąg kominowy. Kiedy powietrze na zewnątrz budynku jest znacznie cieplejsze niż wewnątrz, w przewodach kominowych i wentylacyjnych dochodzi do zablokowania naturalnego ruchu powietrza. Zamiast ulatywać na zewnątrz, spaliny z piecyków gazowych (tzw. junkersów) cofają się do łazienek i mieszkań.

Ważne: Tlenek węgla jest gazem silnie toksycznym, całkowicie bezwonnym i bezbarwnym. Nie zobaczysz go ani nie poczujesz. Bez specjalistycznego sprzętu człowiek jest wobec niego bezbronny.

Jak się chronić? Strażacy apelują

Służby ratunkowe przypominają, że jedynym skutecznym sposobem na wykrycie zagrożenia jest technologia.

Zainstaluj czujkę tlenku węgla – to niewielkie urządzenie kosztuje kilkadziesiąt złotych, a ratuje życie. Powinno znaleźć się w każdym mieszkaniu, w którym używa się piecyka gazowego lub pieca na paliwo stałe.

Dbaj o wentylację – nie zaklejaj kratek wentylacyjnych w łazienkach i kuchniach.

Wietrz mieszkanie – regularny dopływ świeżego powietrza jest kluczowy dla prawidłowego spalania gazu.

Rób regularne przeglądy – zlecaj kominiarzom i gazownikom kontrole przewodów oraz urządzeń grzewczych.

Nie ignoruj objawów takich jak ból i zawroty głowy, nudności czy osłabienie podczas korzystania z ciepłej wody – to mogą być pierwsze symptomy zatrucia czadem! W razie podejrzenia zagrożenia, natychmiast otwórz okna i zadzwoń pod numer alarmowy 112.