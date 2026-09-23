Ciuchcia Ponidzie wyjedzie na nową trasę. Wkrótce zakończenie prac na odcinku Jędrzejów–Pińczów

Nowoczesność w harmonii z zabytkowym duchem

Zabytkowy kompleks hal naprawczych w Jędrzejowie przeszedł całkowitą metamorfozę. Roboty prowadzono pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków, dbając o odnowienie stalowych konstrukcji oraz zachowanie unikalnego charakteru obiektów.

W ramach prac przeprowadzono m.in. kompleksową termomodernizację, wymianę dachów, drzwi i okien oraz wylanie trwałych posadzek przemysłowych. Budynki wyposażono w nowoczesne instalacje elektryczne i grzewcze, a także w komfortowe zaplecze socjalno-biurowe. Z myślą o ekologii i optymalizacji kosztów na dachach zamontowano panele fotowoltaiczne. W pełni wyposażono również drugą z hal, przeznaczoną do bieżących napraw taboru.

Bezpieczne tory i zmodernizowane mosty

Modernizacja objęła również odcinki torowe oraz obiekty inżynieryjne na trasie Jędrzejów–Pińczów:

Odcinek Motkowice – Umianowice: ułożono nowy ruszt torowy na długości ponad 1,5 km, odnowiono przejazdy drogowo-kolejowe, wykonano przepusty i nowe odwodnienie.

Most w Skowronnie: kluczowy obiekt na trasie poddano pełnej renowacji – od piaskowania i zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych po montaż nowych mostownic i szyn.

Szlak Umianowice – Pińczów: na blisko 9-kilometrowym odcinku wykonano zaawansowane prace ziemne, profilowanie skarp, wymianę podkładów i regulację geometrii toru.

Dodatkową atrakcją dla podróżnych będą przygotowane na stacjach w Jędrzejowie i Pińczowie obrotnice do manewrowania składami. Na stacji w Pińczowie stanęła również nowa stalowa wiata chroniąca pasażerów przed opadami i słońcem.

Ciuchcia Ponidzie. Turystyczna perła regionu świętokrzyskiego

Dzieje kolejki sięgają czasów I wojny światowej, a okres jej największego rozkwitu przypadł na dwudziestolecie międzywojenne – była wówczas największą inwestycją samorządową w Polsce. Po latach problemów eksploatacyjnych ruch na linii musiał zostać wstrzymany. Drugie życie dało jej zaangażowanie Samorządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, które połączyły ochronę dziedzictwa techniki z wymogami nowoczesnej turystyki.

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Już wkrótce zakończenie prac na trasie Jędrzejów–Umianowice

W Jędrzejowie praktycznie wszystkie prace są zakończone, pozostały jedynie kwestie odbiorów technicznych i ewentualnych drobnych poprawek. Z kolei odcinek Pińczów – Umianowice ma być gotowy do końca września.

Finał robót budowlanych zaplanowano na wrzesień 2026 roku. Po przeprowadzeniu niezbędnych prób technicznych i procedur odbiorowych, odnowiona „Ciuchcia Ponidzie” ponownie wyruszy na szlak, zapraszając podróżnych na pokład swoich historycznych wagonów.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego