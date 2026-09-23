Miał zarabiać na e-papierosach z THC i marihuanie. Akcja CBZC we Włoszczowie

Śledczy z Zarządu CBZC wpadli na trop mieszkańca powiatu włoszczowskiego, analizując nielegalne kanały dystrybucji w internecie. Z ustaleń policjantów wynikało, że 42-latek wykorzystywał sieć do zakupu oraz dalszego udzielania środków odurzających na dużą skalę.

Wpadł we własnym domu. Zabezpieczono narkotyki, gotówkę i kryptowaluty

Do zatrzymania doszło podczas wspólnej akcji CBZC oraz policjantów z Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie. Podczas przeszukania nieruchomości należących do podejrzanego funkcjonariusze zabezpieczyli:

blisko 4,5 kg marihuany,

ponad 200 urządzeń do waporyzacji wypełnionych substancjami zawierającymi THC,

gotówkę oraz kryptowaluty pochodzące z nielegalnego procederu.

Wszystkie zabezpieczone substancje i urządzenia trafiły do badań laboratoryjnych, które dokładnie określą ich skład chemiczny.

Areszt i groźba 10 lat za kratami

Śledczy pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim dokładnie analizują zabezpieczony materiał dowodowy, w tym cyfrowe ślady i kanały komunikacji, aby ustalić pełną skalę procederu oraz krąg odbiorców.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim zastosował wobec 42-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za posiadanie oraz dystrybucję znacznych ilości środków odurzających mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.