Kultowa gra będzie miała kielecką edycję. Mieszkańcy zdecydują o najdroższym polu!

Światowa marka stawia na Kielce

Kielecka edycja Monopoly to ogromne wyróżnienie oraz potężny krok promocyjny dla miasta. Kielce stają w jednym rzędzie z takimi metropoliami jak Sydney, Dubaj, Bangkok czy Budapeszt. Gra będzie w pełni spersonalizowana i przesiąknięta lokalnym klimatem.

O tym, jak ważne to wydarzenie dla budowania lokalnej tożsamości, mówi Prezydentka Kielc, Agata Wojda:

Wybierzemy kilkanaście bardzo charakterystycznych, unikatowych obiektów, sytuacji, krajobrazów kieleckich. Finalną propozycję, jakie elementy mają się znaleźć w grze Monopoly, poddamy szerokim konsultacjom, głosowaniu. Jak państwo wiecie, w Monopoly jest jedno pole, które jest wyjątkowo cennym polem i na tym polu znajdzie się obiekt, krajobraz, punkt, który wskażą sami mieszkańcy

Co znajdziemy wewnątrz kieleckiego Monopoly?

Personalizacja gry wykroczy daleko poza samą planszę. Każdy element pudełka oraz komponenty rozgrywki będą nawiązywać do Kielc, tworząc spójną opowieść o mieście, jego historii, humorze i codziennym życiu.

Szczegóły przygotowań oraz zawartość pudełka zdradza Jan Jaźwiński, przedstawiciel firmy Winning Moves, wydawcy gry Monopoly:

Będą też karty Szansa i Kasa Społeczna, które też będą zawierać treść personalizowaną pod wasze miasto. Będą tam różne ciekawostki, żarciki, informacje na temat miasta, na temat projektów miejskich też.

W kieleckim wydaniu gry nie mogło zabraknąć wyjątkowego akcentu historycznego. Głos w sprawie kieleckiej edycji Monopoly zabrała również Daria Dyktyńska, dyrektor Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach.

Okazuje się, że kielecka placówka ma już historyczne tradycje związane z tą kultową planszówką. W 2006 roku, z okazji jubileuszu gry, wydana została specjalna, limitowana edycja Monopoly, na której planszy – obok najbardziej prestiżowych obiektów w Polsce – znalazło się ówczesne Muzeum Zabawkarstwa z Kielc. Jego wartość wyceniono wtedy na okrągły milion złotych.

Dyrektor podkreśliła, jak ważny dla muzeum jest powrót na planszę w nowej, w pełni kieleckiej odsłonie gry:

Dla nas to powrót z takim dużym sentymentem, bo w 2006 roku, kiedy powstała jubileuszowa wersja gry Monopoly, tam znalazło się nasze muzeum. Wtedy jeszcze jako Muzeum Zabawkarstwa. Nasza wartość wynosiła milion złotych. Mam nadzieję, że w tej edycji kieleckiej również się znajdziemy, a nasza wartość rynkowa znacznie wzrośnie. Monopoly to jest gra, która wywołuje fantastyczne emocje, ale też i sentymenty, i wpisuje się bardzo mocno w misję naszego muzeum.

Kiedy premiera gry?

Prace nad kielecką odsłoną kultowej planszówki już ruszają pełną parą, a w proces zaangażowane będą lokalne instytucje oraz partnerzy biznesowi. Oficjalna premiera planowana jest na początek grudnia 2026 roku, co sprawi, że gra Monopoly Kielce stanie się idealnym, sentymentalnym prezentem pod choinkę dla każdego mieszkańca i miłośnika regionu. Gra będzie szeroko dostępna w całym województwie świętokrzyskim, a głównym partnerem dystrybucyjnym edycji została sieć Empik.

Czy masz już pomysł, jakie miejsce powinno stać się najdroższym polem na kieleckiej planszy?