Jeszcze kilka dekad temu spotkanie go graniczyło z cudem. Dziś region świętokrzyski, a w szczególności okolice Zalewu Brody, staje się miejscem, gdzie ten „leśny duch” decyduje się coraz śmielej ukazywać ludziom. Dlaczego ten rzadki ptak wybrał właśnie te strony i gdzie dokładnie warto się udać, by przeżyć spotkanie z przyrodą w jej najczystszej postaci?

Czarny bocian Polska. Kim jest ten tajemniczy gość?

Czarny bocian (Ciconia nigra) to gatunek, który stanowi całkowite przeciwieństwo swojego białego kuzyna. Podczas gdy bocian biały szuka towarzystwa człowieka, hajstra wybiera samotność w głębi starych, podmokłych lasów. Jego ubarwienie to prawdziwy majstersztyk natury. Choć z daleka wydaje się czarny, z bliska jego pióra mienią się fioletem, purpurą, zielenią i błękitem dzięki specyficznej strukturze, która załamuje światło słoneczne.

W przeciwieństwie do bociana białego, ten gatunek rzadko klekocze. Jest niemal bezgłośny, a dźwięki, jakie wydaje, to raczej syczenie i mruczące zawodzenia, które słychać jedynie z bliskiej odległości. W regionie świętokrzyskim jego obecność jest dowodem na niezwykłą jakość tutejszego ekosystemu. Hajstra jest bowiem tzw. gatunkiem parasolowym — jej obecność wskazuje, że lasy są zdrowe, a wody czyste.

Dlaczego Zalew Brody? Magnetyzm doliny rzeki Kamiennej

Zalew Brody, malowniczy zbiornik retencyjny o powierzchni około 260 hektarów, położony w sercu Gminy Brody, stał się prawdziwym rajem dla ptaków brodzących. Rozciągający się na 5 kilometrów długości akwen powstał na korycie rzeki Kamiennej i jest otoczony gęstymi lasami oraz rezerwatami przyrody, takimi jak „Skały w Krynkach”.

Warunki w Brodach są idealne dla hajstry. Ptak ten zdobywa pokarm, brodząc w płytkich ciekach i na brzegach zbiorników wodnych. Badania osadów dennych Zalewu Brodzkiego wykazują korzystne stosunki makroelementów, co sprzyja rozwojowi bogatego rybostanu. Wędkarze cenią Brody za liczne populacje szczupaka, sandacza, okonia i bolenia — te same ryby stanowią główny składnik diety czarnego bociana.

Zdjęcie jest z tej soboty - z tej dzikiej części na Brodach, gdzie wody jest już mało - opowiada przyrodnik Jakub Oiki Dudek. Na Brodach widzę je pierwszy raz. Szacuje się, że w Polsce jest około 1400 par lęgowych - dodaje przyrodnik.

Bocian Czarny nad Zalewem w Brodach. Zdjęcia Jakub Oiki Dudek

Ptaki w Świętokrzyskiem. Gdzie zobaczyć czarnego bociana?

Choć czarny bocian jest skryty, istnieją miejsca w regionie, gdzie prawdopodobieństwo spotkania jest znacznie wyższe:

Okolice Krynki i Rudy : To właśnie w leśnictwie Krynki, tuż przy Zalewie Brody, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach ustanowił strefy ochrony ostoi bociana czarnego. Stare dęby i sosny w tych lasach oferują idealne warunki do budowy ogromnych gniazd, które mogą ważyć nawet tonę

: To właśnie w leśnictwie Krynki, tuż przy Zalewie Brody, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach ustanowił strefy ochrony ostoi bociana czarnego. Stare dęby i sosny w tych lasach oferują idealne warunki do budowy ogromnych gniazd, które mogą ważyć nawet tonę Puszcza Kozienicka i Nadleśnictwo Pińczów : Choć nieco dalej od samych Brodów, te tereny są monitorowane przez fotopułapki, które dokumentują życie rodzinne tych ptaków

: Choć nieco dalej od samych Brodów, te tereny są monitorowane przez fotopułapki, które dokumentują życie rodzinne tych ptaków Kielce: Co zaskakujące, wiosną 2025 roku bociana czarnego zaobserwowano nawet w samym centrum Kielc, nad rzeką Silnicą. To pokazuje, że populacja w Świętokrzyskiem jest silna i coraz śmielej eksploruje nowe tereny.

Obserwacja ptaków Świętokrzyskie. Sekcja praktyczna

Jeśli planujesz wyprawę nad Zalew Brody, musisz pamiętać o kilku żelaznych zasadach. Czarny bocian w Świętokrzyskiem to skarb, który łatwo spłoszyć.

Kiedy obserwować? Najlepszą porą są wczesne poranki, tuż po wschodzie słońca, oraz późne popołudnia przed zmierzchem. To wtedy ptaki żerują najintensywniej Gdzie stanąć? Wybierz południowy brzeg zalewu, gdzie przebiega szlak rowerowy i pieszy poprowadzony nasypem wzdłuż linii brzegowej. Zapewnia on doskonały widok na trzcinowiska i płycizny bez konieczności wchodzenia w głąb leśnych ostoi. Etyka obserwacji: Pamiętaj, że wokół gniazd bocianów czarnych obowiązują strefy ochrony. Przez cały rok nie wolno zbliżać się do gniazda na odległość mniejszą niż 200 metrów, a w okresie lęgowym (od 15 marca do 31 sierpnia) odległość ta wzrasta do 500 metrów Co zabrać? Lornetka lub aparat z teleobiektywem : Pozwalają obserwować ptaka bez przekraczania dystansu ucieczki.

: Pozwalają obserwować ptaka bez przekraczania dystansu ucieczki. Ubranie w barwach maskujących : Unikaj jaskrawych kolorów. Odcienie zieleni, brązu i szarości pozwolą Ci wtopić się w otoczenie.

: Unikaj jaskrawych kolorów. Odcienie zieleni, brązu i szarości pozwolą Ci wtopić się w otoczenie. Cierpliwość: Birdwatching to szkoła charakteru. Czasem na jeden przelot czeka się godzinami.

„Leśny czart” czy zwiastun szczęścia?

Bocian czarny przez wieki budził w ludziach skrajne emocje. Na Roztoczu nazywano go „japosem” lub „leśnym czartem” i kojarzono ze złem, w przeciwieństwie do bociana białego, który był symbolem płodności. Dziś patrzymy na niego zupełnie inaczej. Ornitolodzy podkreślają, że czarny bocian tworzy niezwykle silne więzi partnerskie, a samiec i samica często oddają się wzajemnej pielęgnacji upierzenia, co u ich białych kuzynów jest rzadkością.

Zalew Brody. Więcej niż tylko ptaki

Pobyt w Brodach to także szansa na odkrycie historii. Po udanej obserwacji warto zobaczyć kamienną tamę wodną z 1840 roku, zrekonstruowaną z zachowaniem klasycystycznego stylu. To dzieło Stanisława Staszica przypomina o przemysłowych korzeniach tego miejsca, które natura dziś odbiera we władanie.

Zalew Brody oferuje też bogatą infrastrukturę dla tych, którzy chcą zostać tu na dłużej: kempingi, pola namiotowe i Centrum Turystyczne z parkiem linowym oraz ścianką wspinaczkową.

W dobie betonoz i kurczących się dzikich terenów, miejsca takie jak Zalew Brody i jego okolice stają się sanktuariami spokoju. Obecność czarnego bociana w Świętokrzyskiem to sygnał, że natura wciąż potrafi walczyć o swoje, jeśli tylko damy jej odrobinę przestrzeni. Kiedy następnym razem staniesz nad brzegiem Kamiennej, spójrz uważnie na linię lasu. Być może to właśnie Tobie uda się wypatrzyć majestatyczny, czerwonoczarny kształt znikający wśród wiekowych dębów. To spotkanie, które zmienia perspektywę i przypomina, jak cenne jest to, co ukryte przed wzrokiem tłumów.

FAQ

Gdzie najczęściej występuje czarny bocian w Polsce? Najliczniejsze populacje znajdują się w północno-wschodniej i wschodniej części kraju (Mazury, Podlasie), ale gatunek ten gnieździ się na terenie całej Polski, w tym coraz liczniej w regionie świętokrzyskim Czym różni się czarny bocian od białego? Czarny bocian (hajstra) jest nieco mniejszy, unika ludzi, gnieździ się w lasach na wysokich drzewach i ma ciemne upierzenie z metalicznym połyskiem. W locie odróżnia go biały brzuch i pierś Czy czarny bocian jest pod ochroną? Tak, czarny bocian podlega w Polsce ścisłej ochronie gatunkowej. Wokół jego gniazd wyznacza się specjalne strefy ochronne, do których wstęp jest surowo zabroniony Co je czarny bocian? Jego dieta składa się głównie z ryb i płazów, które uzupełnia owadami, drobnymi ssakami oraz bezkręgowcami. Poluje brodząc w płytkich wodach.

Źródła: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach, Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody, Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, Jan Bednorz "Bocian czarny, Ciconia nigra w Polsce".