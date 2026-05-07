Duże zmiany przy kieleckim dworcu PKP. Jest nowa organizacja ruchu

Roboty skupią się na przestrzeni przed kieleckim dworcem kolejowym, co wymusza tymczasowe przeorganizowanie ruchu na ulicach Czarnowskiej, Żelaznej i Gosiewskiego.

Najważniejsze zmiany dla kierowców:

Plac Niepodległości: Nastąpi całkowita zmiana kierunku poruszania się pojazdów. Ruch zostanie przeniesiony na stronę wschodnią, aby umożliwić prace bezpośrednio przed budynkiem dworca.

Dojazd do dworca: Wjazd pod budynek PKP będzie możliwy wyłącznie od strony Poczty Polskiej. Ruch w tym miejscu będzie odbywał się jednokierunkowo (z południa na północ) aż do sygnalizacji świetlnej.

Obsługa pasażerów: Dojazd do dworca mikrobusów, terenów PKP, parkingu oraz budynku Apollo Plaza będzie możliwy wyłącznie przez wjazd przy posesji Żelazna 25. Postój taksówek zostaje przeniesiony bliżej fasady dworca.

Ograniczenia postoju: Ze względu na zakres prac, liczba dostępnych miejsc postojowych zostanie ograniczona, a czas parkowania na pozostałych miejscach – skrócony.

Utrudnienia dla pieszych:

Piesi również muszą zachować czujność. Nieczynne będą przejścia po północnej i zachodniej stronie skrzyżowania ulic Czarnowskiej, Żelaznej i Gosiewskiego. Na ul. Gosiewskiego ruch pieszy zostanie skierowany na stronę wschodnią, gdzie trwają jeszcze prace brukarskie.

Szerszy cel inwestycji

Przypominamy, że prace przed dworcem to tylko część większego projektu. Nowe ścieżki rowerowe powstają również wzdłuż ulic Gosiewskiego, Zagnańskiej, Żelaznej oraz alei Szajnowicza-Iwanowa. W ramach zadania powstaną także miejsca obsługi rowerzystów (m.in. przy cmentarzu na Piaskach) oraz parkingi typu „Bike & Ride”.

Wykonawca apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do nowego oznakowania.