Zakup urządzeń pozwala na objęcie specjalistyczną opieką jeszcze większej grupy najmłodszych pacjentów z problemami oddechowymi. Jak podkreślają lekarze, nowoczesna technologia zastosowana w respiratorach znacząco podnosi standard i skuteczność terapii.

– To jest respirator, który działa w systemie pełnej synchronizacji z oddechem pacjenta. To pozwala na skuteczne leczenie nie tylko wcześniaków, ale wszystkich noworodków wymagających przewlekłej wentylacji – wyjaśnia dr Grzegorz Tokarski, kierownik Pododdziału Patologii i Intensywnej Terapii w szpitalu na Czarnowie.

Zdecydowana większość dzieci przychodzących na świat przed terminem potrzebuje natychmiastowego wsparcia w oddychaniu, dlatego każda tego typu inwestycja jest dla placówki kluczowa.

– W naszym szpitalu w tym roku urodziło się ponad 1500 noworodków. Sześć procent z nich to dzieci urodzone przedwcześnie – informuje dr Grażyna Pazera, kierownik Klinicznego Oddziału Neonatologii.

Całkowity koszt zakupu trzech aparatów przekroczył pół miliona złotych. Inwestycję w przeważającej części sfinansował samorząd województwa świętokrzyskiego, przekazując na ten cel blisko 460 tysięcy złotych dotacji.