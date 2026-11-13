Przeszczep to drugie życie. Poruszające historie pacjentów: „Mogę godzinami patrzeć w gwiazdy i czuć wiatr we włosach”

Stolica województwa świętokrzyskiego staje się dziś miejscem wyjątkowego dialogu łączącego świat medycyny z czystymi, ludzkimi emocjami. Wydarzenie, organizowane przez Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, ma na celu promowanie idei dawstwa narządów oraz budowanie świadomości społecznej na temat ratowania życia dzięki transplantologii.

„Modlę się za moją dawczynię i otulam jej bliskich”

Od godziny 11:00 w auli Collegium Medicum UJK przy alei IX Wieków Kielc trwa otwarta część społeczna. Wzięli w niej udział mieszkańcy, studenci oraz najważniejsi bohaterowie tego dnia – biorcy narządów z całego regionu świętokrzyskiego. Pacjentki opowiadały przed naszym mikrofonem o tym, jak przeszczep nerki całkowicie odmienił ich codzienność.

Niedawno obchodziliśmy Święto Zmarłych i to jest taki czas, kiedy wspominam swoją rodzinę, ale i tę swoją dawczynię, bo wiem, że to była kobieta. Modlę się za nią, otulam jej bliskich, bo na pewno była czyimś dzieckiem, siostrą, może mamą. Bardzo, bardzo kocham życie. Mogę godzinami patrzeć w gwiazdy, czuć wiatr we włosach – wspaniałe uczucie. Może kiedyś człowiek się nad tym nie zastanawiał, ale teraz jeszcze bardziej wszystko mnie rozczula i dostrzegam małe rzeczy – mówi jedna z pacjentek biorących udział w kieleckim spotkaniu.

Koniec z dializami i „magiczny telefon” po latach czekania

Rozmówczynie podkreślały, jak ogromnym obciążeniem dla organizmu i psychiki są wieloletnie dializy. Jedna z pacjentek, pani Magdalena Jarzyńska, przeszła zarówno przeszczep rodzinny, jak i przeszczep od dawcy niespokrewnionego. Zanim doczekała się drugiego zabiegu, musiała zmierzyć się z ciężkimi powikłaniami i codziennym przywiązaniem do aparatury.

Dwa lata temu zadzwonił ten magiczny telefon, dostałam przeszczep w Poznaniu i cieszę się każdym dniem. Tego nie da się porównać. Mogę spędzać czas wspólnie z rodziną, weekendy są całkiem inne, a nie jestem uziemiona przy łóżku, gdzie cztery razy dziennie musiałam podłączać się pod maszynę do dializ otrzewnowych albo jeździć na hemodializy aż do Jędrzejowa, bo w Kielcach brakowało miejsc – opowiada pani Magdalena, apelując jednocześnie o regularne badania i nielekceważenie pierwszych objawów, takich jak wysokie ciśnienie.

Nowe życie i własny biznes po przeszczepie

Dla wielu pacjentów przeszczepienie narządu oznacza nie tylko powrót do zdrowia, ale też odwagę do spełniania marzeń, na które wcześniej brakowało sił. Kolejna z biorczyń, która z nową nerką żyje już blisko cztery lata, po zabiegu całkowicie zmieniła swoje życie zawodowe.

Pierwszy rok był dla mnie bardzo obciążający psychicznie, bo trzeba było uważać na wszystko i człowiek nie wiedział, z czym się mierzy. Wcześniej pracowałam jako pracownik biurowy, ale po przeszczepie skończyłam kurs groomerski i otworzyłam własny salon pielęgnacji zwierząt – dzieli się swoją historią pacjentka.

W programie porannej części spotkania znalazły się także wystąpienia lekarzy i koordynatorów transplantacyjnych, którzy przybliżyli statystyki pobierania narządów w regionie. Gościem specjalnym wydarzenia jest dziennikarz i producent Michał Figurski.

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Popołudniowa konferencja transplantologiczna dla lekarzy

Finałem dzisiejszych obchodów w Kielcach będzie specjalistyczna konferencja naukowa, która rozpocznie się o godzinie 17:00 w Sali Platinum hotelu Binkowski przy ulicy Szczepaniaka. Spotkanie jest dedykowane lekarzom różnych specjalności oraz koordynatorom transplantacyjnym z całego województwa świętokrzyskiego.

Podczas popołudniowej sesji, realizowanej we współpracy ze Świętokrzyskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, specjaliści wymienią się doświadczeniami klinicznymi i omówią najnowsze standardy w opiece nad dawcami i biorcami. Konferencja podkreśla, że za każdym uratowanym życiem stoi nie tylko szlachetny gest drugiego człowieka, ale także precyzyjna praca zespołów medycznych. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik.