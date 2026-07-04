Druga doba obławy pod Kielcami. Poszukiwany 65 latek

Dramatyczne wezwanie i interwencja służb

Wszystko zaczęło się od pilnego zgłoszenia, które postawiło na nogi kieleckie służby ratunkowe. Informator przekazał, że w jednym z domów znajduje kobieta, która nie daje żadnych oznak życia. Pod wskazany adres natychmiast wysłano patrole oraz karetkę pogotowia.

Na miejsce skierowano policjantów oraz zespół ratownictwa medycznego. Niestety obecny na miejscu lekarz stwierdził zgon 64-letniej kobiety – informowała nas wczoraj wieczorem Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Tragedia w świętokrzyskim Borkowie. Nie żyje 64-letnia kobieta

Hipotezy o nagłym zgonie z przyczyn naturalnych szybko legły w gruzach. Dom, w którym doszło do tragedii, został natychmiast zmieniony w miejsce drobiazgowych oględzin. Pod okiem prokuratora technicy kryminalistyczni przez wiele godzin zabezpieczali materiał dowodowy, szukając odpowiedzi na pytanie, co się wydarzyło. Oficjalny komunikat policji nie pozostawia złudzeń: „Wstępne ustalenia wskazują, że do śmierci kobiety ktoś się przyczynił”. W tej rodzinie nie było wdrażanej procedury niebieskiej karty, a także nie było interwencji pod tym adresem" - dodaje policja.

Drugi dzień obławy. Policja poszukuje męża zmarłej

Trwają intensywne poszukiwania mężczyzny. Policja apeluje o spokój, jednocześnie pracując nad wyjaśnieniem wszystkich okoliczności tego wstrząsającego zdarzenia. Funkcjonariusze sprawdzają okoliczne lasy, drogi wylotowe oraz miejsca, w których mężczyzna mógł szukać schronienia. W akcji biorą udział także przewodnicy z psami służbowymi. W działania włączyli się strażacy, którzy sprawdzają rzekę. Dziś do akcji dołączył również helikopter Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Kieleckich policjantów w działaniach wspierają policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Kielcach. Wczoraj również w działaniach brali udział funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Łodzi. W działania zaangażowani są także przewodnicy psów służbowych z Komendy Głównej Policji, a także z naszego regionu. Są także wykorzystywane bezzałogowe statki powietrzne. W działaniach biorą udział funkcjonariusze różnych pionów. Wczoraj w działania poszukiwawcze zaangażowano 255 policjantów. Dzisiaj na ten moment działania poszukiwawcze prowadzi 115 funkcjonariuszy. Oczywiście działania są prowadzone w sposób ciągły - informuje Małgorzata Perkowska-Kiepas z KMP w Kielcach.

Rysopis poszukiwanego 65-latka

Mężczyzna ma około 175 cm wzrostu, jest krępej budowy ciała, włosy krótkie siwe.

Ostatnio, ubrany był w brązowy sweter w serek, brązowe spodnie zawinięte na dole. Mężczyzna prawdopodobnie nie ma butów i skarpet na nogach. Może mieć opuchniętą prawą rękę.

Wszystkie osoby, które widziały mężczyznę, dysponują nagraniami z kamer samochodowych lub mogą wiedzieć, gdzie obecnie przebywa, proszone są o kontakt pod numer alarmowy 112.