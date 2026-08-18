Groźny wypadek pod Pińczowem. Dwie osoby ranne, w tym nastolatka

Wypadek w Skowronnie Dolnym. Zderzenie Audi i Nissana

Do zdarzenia doszło we wtorek (18.08) o godzinie 14:15. Jak wynika z ustaleń, na lokalnym skrzyżowaniu zderzyły się Audi oraz Nissan. Audi podróżowała jedynie kierująca nim kobieta, natomiast Nissanem jechały trzy osoby – kobieta za kierownicą oraz dwie nastolatki.

Do zdarzenia zadysponowane zostały cztery zastępy z JRG PSP w Pińczowie oraz jeden zastęp OSP z terenu gminy Pińczów. Kierująca Nissanem została zabrana do szpitala w Pińczowie z kolei nastoletnia pasażerka auta została przetransportowana przez kolejny zespol ratownictwa medycznego do szpitala w Busku-Zdroju. Kierująca samochodem Audi po przebadaniu pozostała na miejscu zdarzenia. Nic poważnego nie stało się również drugiej z nastoletnich pasażerek Nissana - informuje KP PSP w Pińczowie.

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Strażacy po zabezpieczeniu terenu przystąpili do odłączenia zasilania elektrycznego w uszkodzonych pojazdach oraz do likwidacji skutków wypadku i usunięcia pozostałości po zderzeniu z jezdni. Na czas prowadzenia działań ratowniczych oraz porządkowych droga w miejscu wypadku była całkowicie zablokowana.