Dymarki Świętokrzyskie 2026. Organizatorzy odsłonili karty. Znamy gwiazdy tegorocznej sceny

Dymarki Świętokrzyskie 2026. Sobota pełna rockowego pazura i ikonicznych głosów

Festiwalowy maraton wystartuje z wielkim przytupem w sobotę, 15 sierpnia. Ten dzień upłynie pod znakiem gitarowych brzmień, nostalgicznych powrotów i czystej, rockowej energii.

Na scenie zaprezentuje się formacja Rod Sacred, która wprowadzi publiczność w mocniejszy klimat, a towarzyszyć jej będzie zespół Tacy Sami, gwarantujący dawkę świetnego, polskiego grania. Prawdziwą gratką dla fanów klasyki polskiego rocka będzie występ formacji Róże Europy – autorów kultowego „Jedwabiu”, przy którym z pewnością połączą się pokolenia.

Kulminacją sobotniego wieczoru będzie koncert legendarnej Agnieszki Chylińskiej. Wokalistka, znana ze swojego potężnego głosu, niespożytej energii i bezkompromisowego kontaktu z publicznością, bez wątpienia rozgrzeje atmosferę do czerwoności, serwując zarówno swoje najnowsze hity, jak i ponadczasowe klasyki.

i Autor: Marcin Gadomski/ AKPA

Dymarki Świętokrzyskie 2026. Od rapu po muzykę taneczną

Niedziela, 16 sierpnia, przyniesie całkowitą zmianę nastroju i prawdziwy koktajl gatunkowy. Organizatorzy postawili na różnorodność, łącząc nowoczesne, miejskie brzmienia z muzyką, przy której bawi się cała Polska.

Fani rapu i nowoczesnych bitów z pewnością czekają na koncerty Bajorsona oraz Wac Toja – artystów, którzy potrafią porwać tłumy i zapewnić potężną dawkę basu oraz świetnego flow. Wcześniej scenę rozbuja formacja Hit Boyz, dbając o odpowiedni poziom endorfin u publiczności.

Finał festiwalu będzie należał do niekwestionowanych gigantów muzyki tanecznej. Duet Long & Junior dostarczy dawkę klubowych hitów, które od lat królują na imprezach w całym kraju. Imprezę zamknie występ, na który czeka wielu – przed dymarkową publicznością stanie król muzyki tanecznej, Zenon Martyniuk. Jego "Oczy zielone" będą idealnym, wspólnie wyśpiewanym zwieńczeniem tego intensywnego weekendu.

i Autor: AKPA

Historia Dymarek Świętokrzyskich

Dymarki Świętokrzyskie to impreza plenerowa organizowana od 1967 roku w Nowej Słupi u stóp Łysej Góry, stanowiąca najstarszą i najważniejszą wizytówkę kulturową regionu. Wydarzenie to w unikalny sposób łączy widowiskową rekonstrukcję starożytnego wytopu żelaza sprzed dwóch tysięcy lat z prezentacją współczesnego dorobku gospodarczego, tradycyjnego rzemiosła oraz bogatego folkloru. Od ponad pół wieku Dymarki skutecznie promują świętokrzyskie dziedzictwo w kraju i za granicą, przyciągając w serce Gór Świętokrzyskich nieprzebrane rzesze turystów i pasjonatów historii.

Dymarki Świętokrzyskie 2025. Zdjęcia