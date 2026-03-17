Egzotyczne zwierzęta w świętokrzyskich domach! Mieszkańcy powiatu kieleckiego stawiają na nieoczywistych pupili

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie przyrody, posiadanie niektórych gatunków zwierząt wiąże się z obowiązkiem ich rejestracji w starostwie. W powiecie kieleckim baza ta regularnie się powiększa. Wśród zgłoszonych okazów dominują gady, ale nie brakuje też barwnych ptaków.

Na liście zarejestrowanych zwierząt znajdziemy m.in.:

Pytony królewskie i boa dusiciele – najpopularniejsze wśród miłośników węży ze względu na stosunkowo łagodne usposobienie.

Kameleony jemeńskie oraz gekony – jaszczurki, które zachwycają zdolnością kamuflażu i niezwykłym wyglądem.

Papugi (np. żako, amazonki) – cenione za inteligencję i zdolności naśladowcze.

Waran, a nawet kot afrykański

Starostwo Powiatowe w Kielcach przypomina, że decyzja o przygarnięciu egzotycznego towarzysza nie powinna być podyktowana chwilową modą. Każde z tych zwierząt ma specyficzne wymagania dotyczące temperatury, wilgotności czy diety. Błąd w opiece może być tragiczny w skutkach dla zwierzęcia, które w naszych warunkach klimatycznych jest całkowicie zależne od opiekuna. W ubiegłym roku w Starostwie Powiatowym w Kielcach zarejestrowano ich 27 egzotycznych zwierząt.