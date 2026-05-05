Nowe nagłośnienie i system projekcyjny. Świętokrzyskie kino zmieni się nie do poznania

Kino Centrum w Skarżysku-Kamiennej przejdzie metamorfozę

Większa dostępność i najwyższa jakość odbioru – to cele modernizacji Kina Centrum w Skarżysku-Kamiennej. Wsparcie finansowe z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej pozwoli na wymianę elementów technicznych, wzmacniając rolę kina jako lokalnego centrum edukacji filmowej i miejsca przyjaznego wszystkim grupom odbiorców.

Mamy dla Was znakomitą wiadomość. Kino Centrum w Skarżysku-Kamiennej otrzymało dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 150 000,00 zł na modernizację obiektu. Przyznane środki przeznaczymy na wymianę systemu nagłośnienia oraz instalację nowego ekranu projekcyjnego, co znacząco podniesie jakość dźwięku i obrazu - informuje Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej.

Modernizacja kina to nie wszystko. Remont przejdzie cały budynek MCK-u

Przypomnijmy, że Miejskie Centrum Kultury im. Leopolda Staffa w Skarżysku-Kamiennej w którym mieści się "Kino Centrum", wkrótce przejdzie największą metamorfozę w swojej historii. Dzięki rekordowemu dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wynoszącemu ponad 24,4 mln zł, Skarżysko-Kamienna zrealizuje projekt modernizacji najważniejszej placówki kultury. Inwestycja, której całkowita wartość przekracza 31 mln zł, jest możliwa dzięki wsparciu z funduszy europejskich w ramach programu FEnIKS.

Nowy rozdział Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej

Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej stoi u progu wielkiej metamorfozy, która położy kres problemom z przestarzałą infrastrukturą i ciasnymi salami. Choć dotychczasowe ograniczenia lokalowe hamowały rozwój instytucji, nadchodząca modernizacja zapowiada prawdziwą rewolucję. Dzięki gruntownej przebudowie, MCK zyska nowoczesne i w pełni dostępne przestrzenie, które staną się tętniącym życiem sercem miasta. Po remoncie dostępne będą innowacyjne strefy warsztatowe i edukacyjne.

Zakres prac jest imponujący i obejmie m.in.:

kompleksową przebudowę wnętrz budynku,

adaptację piwnic do nowych funkcji użytkowych,

budowę przeszklonego pasażu z funkcją wystawienniczą i ogrodu sensorycznego,

modernizację małej sali kinowo-teatralnej oraz stworzenie nowej przestrzeni tego typu,

remont schodów zewnętrznych i murów oporowych,

modernizację elewacji z piaskowca oraz dachu,

wykonanie nowoczesnych instalacji, w tym systemów multimedialnych, wentylacji, klimatyzacji i instalacji fotowoltaicznej,

zakup nowoczesnego wyposażenia kinotechnicznego i elektroakustycznego.

To efekt wielu miesięcy przygotowań, spotkań, budowania partnerstw i konsultacji. To także setki godzin wytężonej pracy zespołu roboczego – podkreśla Arkadiusz Bogucki, Prezydent Skarżyska-Kamiennej. Chcę podziękować moim współpracownikom, w szczególności zastępcy ds. inwestycji i rozwoju Konradowi Wikarjuszowi oraz zespołowi Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego, na czele z naczelnik Moniką Kocią. Dziękuję także dyrektor MCK Agnieszce Włodarczyk-Mazurek, która aktywnie uczestniczyła w pracach koncepcyjnych i planowaniu nowej oferty kulturalnej. Bez ich zaangażowania, determinacji i profesjonalizmu ten sukces nie byłby możliwy.

Remont Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej

Dzięki dofinansowaniu inwestycji Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej ma stać się miejscem otwartym, przyjaznym i inspirującym, odpowiadającym współczesnym standardom oraz potrzebom mieszkańców w każdym wieku. Realizacja inwestycji już się rozpoczyna, a zakończenie prac zaplanowano na 31 grudnia 2028 roku.

Historia. Od Zakładowego Domu Kultury do Miejskiego Centrum Kultury

Historia Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej to opowieść o ambitnej wizji, która urzeczywistniała się przez dekadę, od zatwierdzenia planów w 1953 roku po uroczyste otwarcie w lutym 1964 roku. Jako największa powojenna inwestycja kulturalna w regionie kieleckim, gmach ten imponował nie tylko skalą (blisko 28 tys. m³ kubatury), ale i nowoczesnym zapleczem technicznym, w którego wyposażenie zaangażowanych było aż 100 różnych zakładów przemysłowych. Choć pierwotnie obiekt miał służyć pracownikom Zakładów Metalowych, szybko stał się tętniącym życiem domem dla całej lokalnej społeczności. To tutaj swoją pasję realizowały liczne zespoły – od słynnego Teatru Robotniczego „Świt” po orkiestry i chóry a unikalne inicjatywy, takie jak Olimpiady Kulturalne, budowały silną więź między światem pracy a sztuką. Nowy rozdział w historii placówki otworzyła uchwała Rady Miasta z 1994 roku, powołująca Miejskie Centrum Kultury im. Leopolda Staffa. Dziś instytucja ta z sukcesem kontynuuje swoją misję, łącząc bogate dziedzictwo amatorskiego ruchu artystycznego z nowoczesną promocją kultury lokalnej.