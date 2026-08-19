ESC na 17. Zjeździe Postaci Bajkowych w Pacanowie już w ten weekend!

Wiktoria Kmiecik
2026-08-19 9:59

Już 23 sierpnia Park Edukacyjny „Akademia Bajki” w Pacanowie zamieni się w prawdziwie baśniową krainę. W godzinach 14:00–18:00 odbędzie się tam 17. Zjazd Postaci Bajkowych. To doskonała okazja, by spędzić czas w rodzinnym gronie, założyć fantazyjne stroje i spotkać ulubionych bohaterów z dziecięcych opowieści oraz spotkać się z Ekipą Eski Summer City!

Ekipa Eska Summer City i kobieta w niebieskiej sukni balowej przy autach. O zjeździe w Pacanowie czytaj na Eska Kielce.
Autor: Weronika Wawszczyk

ESKA SUMMER CITY

Letnia trasa Eski Summer City trwa w najlepsze! I w najbliższą niedzielę ekipa odwiedzi Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie. Będziecie mogli nas tam spotkać od godziny 16 do 18. Mamy przygotowane dla Was masę atrakcji, konkursów i oczywiście eskowych gadżetów.

Oczywiście poza naszą wizytą w ECB na miejscu będzie czekać na Was mnóstwo wydarzeń. 

Główne atrakcje programu:

  • 14:00 – Barwna Parada Postaci Bajkowych: Uroczyste rozpoczęcie wydarzenia i wspólny przemarsz.
  • Teatrzyk „Agentka Lato”: Interaktywne widowisko pełne wakacyjnych misji, tańca i gier ruchowych.
  • Spektakl „Cyrkowe Kolory”: Plenerowe przedstawienie Lwowskiego Teatru VUALA, łączyce pantomimę, akrobatykę, żonglerkę i klaunadę.
  • Bal Postaci Bajkowych: Roztańczone zakończenie imprezy dla małych i dużych.

Kreatywne warsztaty i strefy zabawy

Przez całe popołudnie uczestnicy będą mogli wziąć udział w licznych zajęciach manualnych. W planach jest tworzenie świec sojowych, malowanie wazonów, robienie ekologicznych zakładek do książek, bajkowych lusterek oraz magnesów. Na miłośników przyrody czeka spotkanie z egzotycznymi zwierzętami w ramach warsztatów „Egzotyczni przyjaciele u Koziołka Matołka”.

Najmłodsi będą mogli również skorzystać z giga malowanek, pamiątkowych zdjęć z maskotkami, strefy gier oraz uwielbianego Królestwa Piany.

Europejskie Centrum Bajki zaprasza do wspólnej zabawy – pamiętajcie o przebraniach!

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