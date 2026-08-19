ESC na 17. Zjeździe Postaci Bajkowych w Pacanowie już w ten weekend!

ESKA SUMMER CITY

Letnia trasa Eski Summer City trwa w najlepsze! I w najbliższą niedzielę ekipa odwiedzi Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie. Będziecie mogli nas tam spotkać od godziny 16 do 18. Mamy przygotowane dla Was masę atrakcji, konkursów i oczywiście eskowych gadżetów.

Oczywiście poza naszą wizytą w ECB na miejscu będzie czekać na Was mnóstwo wydarzeń.

Główne atrakcje programu:

14:00 – Barwna Parada Postaci Bajkowych: Uroczyste rozpoczęcie wydarzenia i wspólny przemarsz.

Teatrzyk „Agentka Lato”: Interaktywne widowisko pełne wakacyjnych misji, tańca i gier ruchowych.

Spektakl „Cyrkowe Kolory”: Plenerowe przedstawienie Lwowskiego Teatru VUALA, łączyce pantomimę, akrobatykę, żonglerkę i klaunadę.

Bal Postaci Bajkowych: Roztańczone zakończenie imprezy dla małych i dużych.

Kreatywne warsztaty i strefy zabawy

Przez całe popołudnie uczestnicy będą mogli wziąć udział w licznych zajęciach manualnych. W planach jest tworzenie świec sojowych, malowanie wazonów, robienie ekologicznych zakładek do książek, bajkowych lusterek oraz magnesów. Na miłośników przyrody czeka spotkanie z egzotycznymi zwierzętami w ramach warsztatów „Egzotyczni przyjaciele u Koziołka Matołka”.

Najmłodsi będą mogli również skorzystać z giga malowanek, pamiątkowych zdjęć z maskotkami, strefy gier oraz uwielbianego Królestwa Piany.

Europejskie Centrum Bajki zaprasza do wspólnej zabawy – pamiętajcie o przebraniach!