Finisz prac na obwodnicy w Morawicy! Drogowcy układają ostatnią warstwę asfaltu

Drogowcy rozpoczęli kluczowy etap robót nawierzchniowych – układanie tzw. warstwy ścieralnej, czyli ostatniej, zewnętrznej powłoki asfaltu. Na ponad połowie długości trasy głównej znajdują się już wszystkie trzy przewidziane projektowo warstwy bitumiczne. Roboty drogowe zrealizowano w 85 procentach, natomiast zaawansowanie obiektów inżynieryjnych wynosi niemal 95 procent. Wszystkie wiadukty i estakady posiadają gotowe konstrukcje nośne.

Równolegle wykonawca prowadzi prace w miejscach łączenia powstającego odcinka z wcześniej oddanym fragmentem trasy dwujezdniowej oraz na wpięciu w istniejącą drogę krajową nr 73 w stronę Tarnowa.

Drugi etap obwodnicy o długości 4,4 km został poprowadzony całkowicie nowym śladem. Odciąży on miejscowości, omijając Morawicę oraz Wolę Morawicką od strony wschodniej. Połączenie z obecną siecią drogową zapewniają nowo wybudowane ronda, na których obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu.

W ramach inwestycji powstało kilka ważnych obiektów inżynieryjnych:

Estakada nad Czarną Nidą – licząca niemal 500 metrów długości i pełniąca jednocześnie funkcję przejścia dla dużych zwierząt. Jest to najdłuższy tego typu obiekt na sieci dróg krajowych w całym województwie świętokrzyskim.

Estakada nad rzeką Morawką – mająca 350 metrów długości, również dostosowana do migracji dzikiej fauny. Oba obiekty wznoszono zaawansowaną technologią nawisową.

Pozostałe obiekty – most nad ciekiem Łabędziów, wiadukt nad drogą powiatową oraz przejście podziemne dla pieszych.

Odcinek drogi krajowej nr 73 między Kielcami a Buskiem-Zdrój i Tarnowem od lat zmaga się z ogromnym natężeniem ruchu tranzytowego oraz podmiejskiego. Ostatnie badanie – Generalny Pomiar Ruchu – wykazało, że przez Morawicę przejeżdża średnio ponad 21 tysięcy pojazdów na dobę.

Wyprowadzenie tak dużego potoku aut poza obszary zabudowane znacząco skróci czas podróży w kierunku stolicy regionu, podniesie poziom bezpieczeństwa i poprawi komfort życia lokalnej społeczności. Po ukończeniu prac cały ciąg obwodnicowy osiągnie długość ponad 8,5 km.

Całkowita wartość realizowanego kontraktu wynosi blisko 280 mln zł. Projekt uzyskał wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS), z którego przyznano dofinansowanie w wysokości 85 mln zł.