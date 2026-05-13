Gamingowe Juwenalia w Kielcach! Turniej e-sportowy WSPAK Press Start już 14 maja

Weronika Wawszczyk
2026-05-13 12:05

Kieleckie Juwenalia to nie tylko koncerty i grillowanie. W tym roku studenci oraz fani gamingu z regionu świętokrzyskiego doczekali się wyjątkowego wydarzenia. Studencki Klub WSPAK oraz Agencja Eventowa „WitchHub” łączą siły, by zorganizować pierwsze tak duże akademickie rozgrywki e-sportowe pod szyldem WSPAK Press Start.

Kiedy i gdzie?

Wydarzenie odbędzie się w czwartek, 14 maja 2026 roku, w samym sercu studenckiego życia Kielc – w siedzibie Klubu WSPAK przy ul. Śląskiej 11A. Startujemy o godzinie 10:00, a emocje potrwają aż do 18:00. Co najważniejsze dla studenckiej kieszeni – wstęp na wydarzenie jest całkowicie wolny.

W co zagramy? Turnieje i dyscypliny

Organizatorzy postawili na różnorodność, kierując się opiniami samych studentów. Jak podkreśla współorganizator, Rafał Szczepanek, wybór gier (od bijatyk po wyścigi) to odpowiedź na preferencje lokalnej społeczności.

Przez cały dzień zawodnicy będą rywalizować w następujących tytułach:

  • EA FC 26 – gratka dla fanów wirtualnej piłki nożnej.
  • 2xKO – dynamiczne starcia w świecie bijatyk.
  • GeoGuessr – sprawdzian wiedzy geograficznej i spostrzegawczości.
  • TrackMania – walka o ułamki sekund na ekstremalnych torach wyścigowych.

Nie tylko e-sport: Strefy relaksu i atrakcje

WSPAK Press Start to nie tylko hardcore’owy gaming. To przede wszystkim integracja i dobra zabawa w juwenaliowym klimacie. Na uczestników czekają:

  • Strefa Free2Play
  • Kącik planszówkowy
  • Nauka gry Riftbound
  • Konkursy i quizy

Dlaczego warto wpaść?

Wydarzenie to idealna okazja, by poczuć klimat Juwenaliów UJK w nowoczesnym wydaniu. Bez względu na to, czy jesteś profesjonalnym graczem, czy po prostu szukasz miejsca na spędzenie czasu między wykładami a wieczornymi koncertami, Klub WSPAK przy ul. Śląskiej będzie w ten czwartek gamingowym centrum Kielc.

Zapraszamy wszystkich studentów i mieszkańców Kielc do wspólnej rywalizacji!

