Drift Open 2026 wjeżdża na Tor Kielce! Inauguracja sezonu pod patronatem Radia ESKA

Drift Open 2026: Nowa era i kultowy Tor Kielce

Sezon 2026 to dla serii Drift Open prawdziwy przełom. Organizatorzy stawiają na „skok jakościowy”, łącząc wieloletnie doświadczenie z nowoczesnym formatem imprezy. Inauguracyjna runda odbędzie się w dniach 28–30 maja na Torze Wyścigowym w Kielcach.

Kierowcy zmierzą się z jednym z najtrudniejszych odcinków w Polsce – technicznym, leśnym fragmentem zwanym Green Hell. To tutaj liczy się nie tylko moc pod maską, ale przede wszystkim precyzja i stalowe nerwy.

Tor Kielce – legendarny "Green Hell" w sercu Polski

Tor Wyścigowy „Kielce” w Miedzianej Górze to obiekt absolutnie unikatowy na mapie europejskiego motorsportu. Jego charakterystyczna nitka, wykorzystująca fragment drogi krajowej oraz leśne serpentyny, od dekad stanowi największy sprawdzian umiejętności dla najlepszych kierowców. Dla drifterów sekcja leśna jest polskim odpowiednikiem Nürburgringu – błędy nie są tu wybaczane, a każdy udany przejazd w dymie między drzewami na stałe zapisuje się w pamięci kibiców.

Co dokładnie czeka fanów w Miedzianej Górze?

Wielowymiarowe doświadczenie motoryzacyjne podczas Drift Open 2026 wykracza daleko poza samą rywalizację sportową. Na kibiców czeka przede wszystkim potężna dawka adrenaliny w ramach międzynarodowej stawki zawodników, którzy powalczą w klasycznej i przejrzystej formule tradycyjnych kwalifikacji oraz widowiskowych par. Wielką atrakcją będzie specjalna strefa Petrolheads Unite, która połączy światy tuningu oraz rajdów, tworząc wspólną przestrzeń dla pasjonatów różnych odmian motorsportu. Dla osób pragnących poczuć emocje na własnej skórze powraca kultowe Drift Taxi, czyli szansa na przejazd z profesjonalnym kierowcą na fotelu pasażera. Wszystko to odbędzie się w profesjonalnej oprawie, nad którą czuwa zespół ekspertów, w tym Sebastian Matuszewski, Adam Jugowski oraz Blanka Turska.

Bilety na Drift Open 2026 – taniej niż wcześniej!

Mamy świetną wiadomość dla słuchaczy Radia ESKA i wszystkich kibiców, którzy planują majówkę z motorsportem. W tym sezonie organizatorzy zdecydowali się na większą dostępność wydarzenia, obniżając ceny biletów średnio o 15 procent. Bilety będzie można nabyć bezpośrednio w kasach na miejscu w dniu zawodów. Wejście w czwartek to koszt 30 złotych, w piątek zapłacimy 50 złotych, natomiast finałowa sobota kosztuje 70 złotych. Warto podkreślić, że najmłodsi fani driftingu, którzy nie ukończyli jeszcze dziesiątego roku życia, wchodzą na teren toru całkowicie bezpłatnie.

Dlaczego warto tam być z Radiem ESKA?

Jako patron medialny zadbamy o to, abyście byli na bieżąco z tym, co dzieje się w parku maszyn i na trasie. Spodziewajcie się gorących relacji, wywiadów z kierowcami i niepowtarzalnej energii, którą znacie z naszej anteny.