„Siódemka” z największym natężeniem ruchu w woj. świętokrzyskim

Mamy nowy rekord natężenia ruchu na drogach krajowych województwa świętokrzyskiego. Na odcinku drogi ekspresowej S7 między węzłami Barcza a Kielce Północ średnie natężenie ruchu wyniosło prawie 36 tysięcy pojazdów na dobę.

Wielki liczenie pojazdów czyli Generalny Pomiar Ruchu (GPR) przeprowadzany jest co pięć lat. Ten ostatni miał miejsce w ub. roku. W województwie świętokrzyskim wyznaczonych było 95 punktów pomiarowych przy drogach krajowych. Na podstawie nagrań z zainstalowanych w tych punktach kamer liczone były pojazdy z podziałem na kilka kategorii. Pomiary pozwoliły między innymi na określenie średniego dobowego rocznego ruchu (SDRR) na poszczególnych odcinkach i skali zmian natężenia ruchu w stosunku do poprzedniego GPR z 2020/2021 roku. To wszystko posłuży do obserwacji i prognozowania wzrostu natężenia ruchu. Wnioski z pomiaru są pomocne na przykład w planowaniu działań na sieci drogowej.

Natężenie ruchu na drogach krajowych w Świętokrzyskiem. Rekord padł na S7

Średnie natężenie ruchu na drogach krajowych w województwie świętokrzyskim to 10 393 pojazdów na dobę, przy czym na trasach o znaczeniu międzynarodowym wynosi ono 19 786, a na pozostałych 7 334. W stosunku do poprzedniego GPR natężenie ruchu utrzymuje się na podobnym poziomie (10 353 pojazdów na dobę według pomiaru 2020/2021).

Tym razem rekord natężenia ruchu w woj. świętokrzyskim padł na drodze ekspresowej S7. Między węzłami Barcza a Kielce Północ odnotowano SDRR o wartości 35 785 pojazdów na dobę. Rekord sprzed pięciu lat należał do kieleckiego odcinka S74 (średnio 33 895 pojazdów na dobę). Przy czym natężenie ruchu na S7 od lat wykazuje tendencję wzrostową.

Ubiegłoroczny GPR pokazał, że najbardziej obciążony ruchem w województwie świętokrzyskim jest odcinek ekspresowej „siódemki” od granicy z woj. mazowieckim do Kielc. Każdy punkt pomiarowy zamontowany na tym fragmencie zarejestrował natężenie ruchu przekraczające 31 tys. pojazdów na dobę. Ten pułap przekroczony został na odcinku S74 Kielce – Cedzyna. Na pozostałych odcinkach S7 w woj. świętokrzyskim średnie natężenie ruchu przekracza 23 tys. pojazdów na dobę, przy czym na odcinku od obwodnicy Kielc do Jędrzejowa zbliża się do 30 tys. Pułap 20 tys. pojazdów na dobę przekroczony został na DK73 w Morawicy i DK77 w Sandomierzu. Ponad 10 tys. pojazdów na dobę odnotowano w Starachowicach, Skarżysku-Kamiennej, Ostrowcu Świętokrzyskim, Połańcu, a także na odcinkach DK74 i DK73. W tym roku dla nowych odcinków oddanych w ramach obwodnicy Opatowa (DK9/S74) i Wąchocka (DK42) wykonane zostaną pomiary uzupełniające - informuje GDDKiA.

Odcinki o największym natężeniu ruchu w roku 2025 na terenie województwa świętokrzyskiego

S7 węzeł Barcza – węzeł Kielce Północ – 35 785 poj. na dobę

S7 węzeł Skarżysko-Kamienna Południe – węzeł Suchedniów – 35 078 poj. na dobę

S7 granica woj. świętokrzyskiego – węzeł Skarżysko-Kamienna Północ - 33 908

S7 węzeł Skarżysko-Kamienna Północ – węzeł Skarżysko-Kamienna Zachód – 33 415 poj. na dobę

S74 Kielce - 32 309 poj. na dobę

S7 węzeł Suchedniów – węzeł Kielce Północ – 31 860 tys. poj. na dobę

