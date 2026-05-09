Gdzie na ryby w Świętokrzyskiem? Ten lazurowy zalew to coś więcej niż tylko wędkarstwo

To nie jest zwykłe jezioro. To dawny kamieniołom, który natura, przy niewielkiej pomocy człowieka, zamieniła w krystalicznie czyste lustro wody otoczone surowymi ścianami. Jeśli szukasz odpowiedzi na pytanie, gdzie na ryby w Świętokrzyskiem, a przy okazji chcesz uciec od zgiełku miasta, Karwów powinien znaleźć się na szczycie Twojej listy.

Zapomnij o błotnistych brzegach i tłumach turystów z głośną muzyką. Tutaj rytm wyznacza drganie spławika i szum wiatru w pobliskich wąwozach.

Lazurowy zalew w sercu regionu. Jak tam trafić?

Karwów to niewielka wieś w gminie Opatów, położona nad rzeką Opatówką. Choć na mapie regionu może wydawać się tylko punktem między Opatowem a Sandomierzem, dla wędkarzy i pasjonatów geocachingu to miejsce kultowe. Zbiornik powstał w wyrobisku po eksploatacji wapieni dewońskich, którą prowadzono tu od lat 60. aż do 1992 roku. Kiedy maszyny zamilkły, dno wypełniło się wodą, tworząc akwen o powierzchni około 2 hektarów i głębokości sięgającej nawet 15 metrów.

To właśnie ta głębokość i wapienne podłoże sprawiają, że woda ma tu niezwykły, niemal lazurowy odcień. Miejsce to wyróżnia się na tle innych zbiorników w województwie świętokrzyskim surowością krajobrazu – pionowe ściany dawnego kamieniołomu tworzą naturalny amfiteatr, który odcina nas od świata zewnętrznego.

Czy warto odwiedzić zalew w Karwowie? Nie tylko dla wędkarzy

Wiele osób pyta, czy warto odwiedzić zalew w Karwowie, jeśli nie trzyma się w ręku wędki. Odpowiedź brzmi: tak, ale pod jednym warunkiem. Musisz szukać spokoju. To nie jest miejsce na huczne imprezy czy kąpiele – te ostatnie są zresztą surowo zabronione ze względu na niebezpieczne, strome dno i charakter wyrobiska.

Co więc robić w Karwowie poza wędkowaniem?

Spacer i widoki:

Dzięki niedawnej rewitalizacji na miejscu pojawiła się wieża widokowa oraz pomost pływający. Panorama z góry na "Skałkę" robi wrażenie o każdej porze roku. Historia i legendy : Karwów to prawdopodobne miejsce urodzenia Wincentego Kadłubka, słynnego kronikarza. Kawałek od zalewu znajdziesz cudowne źródełko i kapliczkę poświęconą mistrzowi

: Karwów to prawdopodobne miejsce urodzenia Wincentego Kadłubka, słynnego kronikarza. Kawałek od zalewu znajdziesz cudowne źródełko i kapliczkę poświęconą mistrzowi Aktywność: Przez wieś przebiega niebieski szlak turystyczny (Gołoszyce – Dwikozy) oraz żółty szlak rowerowy z Sandomierza do Opatowa. To świetna baza wypadowa na rowerowy weekend.

Ryby w Świętokrzyskiem. Co bierze w Karwowie?

Dla wielu Karwów to przede wszystkim wędkowanie w Świętokrzyskiem w najlepszym wydaniu. Łowiskiem opiekuje się Opatowskie Towarzystwo Wędkarskie, a sam zbiornik jest regularnie zarybiany.

Jakie ryby można złowić w zalewie w Karwowie? Woda ta podlega pod regulamin Okręgu PZW Tarnobrzeg dla zbiorników wydzielonych. Możesz spodziewać się tu:

Karpia i amura (wymiar ochronny dla karpia to 35 cm, a powyżej 50 cm ryba wraca do wody)

(wymiar ochronny dla karpia to 35 cm, a powyżej 50 cm ryba wraca do wody) Szczupaka i sandacza – drapieżniki czują się tu świetnie w głębokich partiach wody

– drapieżniki czują się tu świetnie w głębokich partiach wody Lina, jazia oraz okonia.

Warto pamiętać o specyficznych zasadach: dozwolone jest wywożenie zanęt i przynęt wyłącznie modelami pływającymi. Jeśli planujesz dłuższą zasiadkę, pamiętaj, że na zbiorniku obowiązuje cisza nocna od 22:00 do 6:00. To miejsce dla tych, którzy szanują ciszę – monitoring na terenie obiektu pomaga utrzymać tu porządek, którego dawniej brakowało.

Nowe oblicze "Skałki" – wielka rewitalizacja

Jeszcze kilka lat temu Karwów kojarzył się z dzikimi zaroślami i problemem śmieci pozostawianych przez przypadkowych gości. To się zmieniło. Gmina Opatów zainwestowała w projekt rewitalizacji, który miał pogodzić potrzeby rolników (pobór wody do produkcji rolnej) z funkcją rekreacyjną.

Dziś zalew Karwów to uporządkowana infrastruktura. Powstał utwardzony parking, zainstalowano nowoczesny monitoring oraz oświetlenie. Brzegi zostały oczyszczone i umocnione, co ułatwiło dostęp do wody zarówno wędkarzom, jak i spacerowiczom. Co ważne dla mieszkańców, zamontowano pompę elektryczną, która pozwala rolnikom na bezpłatny pobór wody. To rzadki przykład inwestycji, która łączy tradycyjne rolnictwo z nowoczesną turystyką.

Gdzie na ryby w Świętokrzyskiem? Polecamy zalew w Karwowie. Tak wygląda po rewitalizacji

Klimat, którego nie zapomnisz

Wyobraź sobie sobotni poranek. Mgła powoli unosi się nad taflą wody, a pierwsze promienie słońca oświetlają wapienne ściany kamieniołomu. Na pomoście pływającym siedzi dwóch wędkarzy, ale są tak cicho, że niemal ich nie zauważasz. W oddali słychać tylko dzwonek roweru na szlaku.

To właśnie ta atmosfera przyciąga tu ludzi. W Karwowie nie ma "lania wody" – jest konkret. Konkretna cisza, konkretne ryby i konkretny odpoczynek. Choć miejsce stało się bardziej nowoczesne dzięki nowym pomostom i wieży, wciąż czuć tu ducha dawnej kopalni. To surowe piękno sprawia, że zdjęcia z Karwowa często mylone są z wypadami w znacznie dalsze rejony Polski.

Informacje praktyczne. Jak zaplanować wyjazd?

Jeśli planujesz odwiedzić zalew w Karwowie, oto kilka wskazówek, które ułatwią Ci życie:

Dojazd: Z Opatowa to zaledwie kilka minut drogi (ok. 4-5 km). Kieruj się na wschód, w stronę Karwowa. Droga jest dobrze oznaczona. Parking: Na miejscu znajduje się wyznaczony parking. Nie próbuj wjeżdżać bezpośrednio nad linię brzegową – jest to surowo zabronione i grozi mandatem Co zabrać? Jeśli nie łowisz, weź lornetkę (do podglądania ptaków z wieży) i wygodne buty, jeśli chcesz przejść się fragmentem niebieskiego szlaku Dla kogo? To idealne miejsce na spokojny spacer z rodziną lub samotny wypad z wędką. Dzieci do lat 13 muszą być pod stałą opieką dorosłych – pamiętaj, że woda jest tu bardzo głęboka Kiedy przyjechać? Najpiękniej jest wiosną, gdy przyroda budzi się do życia, oraz wczesną jesienią, kiedy kolorowe liście odbijają się w lazurowej wodzie.

Atrakcje w okolicy: Będąc w Karwowie, warto zajrzeć do pobliskiego Opatowa (Podziemna Trasa Turystyczna, Kolegiata św. Marcina) czy zobaczyć ruiny zamku w Tudorowie. To zaledwie rzut beretem.

Karwów to dowód na to, że najciekawsze miejsca często mamy tuż pod nosem. To lazurowe oko Świętokrzyskiego, które mimo modernizacji, wciąż zachowuje swój dziki, nieco tajemniczy charakter. Kiedy raz zobaczysz słońce odbijające się w "Skałce", każda inna woda w regionie będzie wydawać się... po prostu zwyczajna.

Źródła: NaWycieczke.pl, Kamieniołom Karwów - Geocaching Opencaching Polska, Wikipedia, Portal Informacji Kulturalnej Województwa Świętokrzyskiego, Regulamin wędkowania Okręgu PZW Tarnobrzeg, Opatów Travel.