Tragedia przy remoncie linii kolejowej w Świętokrzyskiem. Nie żyje 33-latek potrącony przez pijanego operatora koparki

Dawid Bąk
2026-05-31 11:38

Do dramatycznego wypadku doszło w minioną sobotę (30.05) przed południem w miejscowości Czerwona Górka (gmina Łączna). Podczas prac remontowych na linii kolejowej, pijany operator koparki potrącił innego pracownika. Mimo natychmiastowej akcji ratowniczej i przetransportowania poszkodowanego do szpitala śmigłowcem LPR, życia 33-latka nie udało się uratować.

Wypadek w Czerwonej Górce

Autor: KP PSP w Skarżysku-Kamiennej/ Materiały prasowe

Pijany operator koparki potrącił mężczyznę. 33-latek zmarł w szpitalu

Do zdarzenia doszło w trakcie prac na torowisku w miejscowości Czerwona Górka. Jak wynika z ustaleń policji, 43-letni kierujący koparką wykonywał manewr cofania. Maszyna najechała na stojącego z tyłu 33-letniego mężczyznę. Niestety, lekarze okazali się bezsilni – ciężko ranny 33-latek zmarł wczoraj (30.05) wieczorem w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń.

Pijany i poszukiwany przez policję operator koparki doprowadził do wypadku

43–letni mężczyzna kierujący koparką, będąc w stanie nietrzeźwości z wynikiem blisko promila alkoholu w organizmie podczas cofania najechał na 33–letniego mężczyznę. Na miejscu wypadku lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mężczyzna z obrażeniami zagrażającymi życiu został zabrany do szpitala. Sprawca wypadku był poszukiwany ponieważ miał do odbycia karę pozbawienia wolności za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości – informowała nas wczoraj Anna Sławińska, oficer prasowy KPP w Skarżysku–Kamiennej.

Wypadek w Czerwonej Górce. Zdjęcia

Policjanci będą ustalać jak doszło do wypadku i kto dopuścił do pracy pijanego operatora koparki.

