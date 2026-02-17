Groźny wypadek na Łódzkiej. Trzy osoby w szpitalu

- Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 41-letnia kobieta kierująca Renault poruszała się drogą krajową nr 74 od miejscowości Kostomłoty w stronę centrum Kielc. Prawdopodobnie na skutek utraty przytomności, kierująca straciła panowanie nad pojazdem i zjechała na przeciwległy pas ruchu. Doszło do zderzenia z prawidłowo jadącą Toyotą, którą kierowała 71-letnia kobieta - informuje Małgorzata Perkowska-Kiepas, rzeczniczka kieleckiej policji.