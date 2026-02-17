Groźny wypadek na Łódzkiej. Trzy osoby w szpitalu

Wiktoria Kmiecik
2026-02-17 11:07

Dziś przed godziną 10:00 na ulicy Łódzkiej w Kielcach doszło do groźnego wypadku. W wyniku zderzenia trzy osoby zostały przetransportowane do szpitala. Ruch w miejscu zdarzenia odbywa się wahadłowo.

Wypadek drogowy na ulicy Łódzkiej w Kielcach

Autor: KMP Kielce/ Materiały prasowe

- Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 41-letnia kobieta kierująca Renault poruszała się drogą krajową nr 74 od miejscowości Kostomłoty w stronę centrum Kielc. Prawdopodobnie na skutek utraty przytomności, kierująca straciła panowanie nad pojazdem i zjechała na przeciwległy pas ruchu. Doszło do zderzenia z prawidłowo jadącą Toyotą, którą kierowała 71-letnia kobieta - informuje Małgorzata Perkowska-Kiepas, rzeczniczka kieleckiej policji. 

Do szpitala trafiły obie kierujące oraz 77-letni pasażer Toyoty.

Obecnie na miejscu zdarzenia policjanci ustalają szczegółowe okoliczności wypadku. W rejonie ulicy Łódzkiej wprowadzono ruch wahadłowy, co może powodować czasowe utrudnienia dla kierowców.

