Nie żyje 73-latek po pożarze w gminie Zagnańsk! Prokurtura nadal bada sprawę

Nie żyje 73-latek po pożarze w miejscowości Jaworze, gminie Zagnańsk. Mężczyzna w ostatnich dniach przebywał w szpitalu i jego życia nie udało się uratować. Jak podejrzewają śledczy, pożar mógł zostać przez niego wywołany, co jest główną hipotezą.

W pożarze ucierpieli także 43-letnia kobieta i jej 11-letni syn. Prokuratura bada sprawę i bierze pod uwagę, że 73-latek chciał dokonać podwójnego zabójstwa. Według wstępnych ustaleń, na piętrze domu rozlał substancję łatwopalną. Niebawem poszkodowana kobieta i jej syn zostaną przesłuchani. Ich życiu już nic nie zagraża. Kolejnym krokiem będzie także sekcja zwłok 73-letniego mężczyzny.