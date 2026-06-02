Groźny wypadek w Chmielniku. W akcji śmigłowiec LPR

Wiktoria Kmiecik
2026-06-02 21:00

Poważny wypadek drogowy w miejscowości Chmielnik (powiat kielecki). W wyniku zderzenia samochodu osobowego marki Volvo z motocyklem Suzuki, jedna osoba została przetransportowana do szpitala Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Na miejscu wciąż pracują policjanci, którzy ustalają szczegółowe okoliczności zdarzenia.

Wypadek w Chmielniku

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Autor: KMP Kielce/ Materiały prasowe

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło dziś przed godziną 20:00. Dyżurny kieleckiej komendy policji otrzymał zgłoszenie o wypadku na drodze wojewódzkiej nr 765.

Nieustąpienie pierwszeństwa przyczyną wypadku?

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia, sprawcą wypadku mogła być 28-letnia kobieta siedząca za kierownicą Volvo.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca pojazdem marki Volvo, wyjeżdżając z drogi osiedlowej, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu motocyklowi marki Suzuki informuje Małgorzata Perkowska-Kiepas, rzeczniczka kieleckiej policji.

Jednośladem poruszającym się ulicą Witosa (drogą wojewódzką nr 765) podróżowały dwie osoby.

Interwencja śmigłowca LPR i pogotowia

Siła uderzenia była na tyle duża, że kierujący motocyklem doznał poważnych obrażeń. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

  • 35-letni kierowca motocykla – ze względu na stan zdrowia, został przetransportowany do szpitala drogą lotniczą.
  • 24-letnia pasażerka Suzuki – po udzieleniu pierwszej pomocy, została przewieziona do szpitala karetką pogotowia.

Policjanci zbadali stan trzeźwości 28-latki kierującej Volvo – kobieta w chwili zdarzenia była trzeźwa.

Na miejscu wypadku wciąż trwają czynności z udziałem funkcjonariuszy, którzy zabezpieczają ślady oraz ustalają szczegółowy przebieg i dokładne przyczyny tego groźnego zdarzenia. Kierowcy podróżujący drogą wojewódzką nr 765 w okolicach ulicy Witosa w Chmielniku muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu.

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