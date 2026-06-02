Groźny wypadek w Chmielniku. W akcji śmigłowiec LPR

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło dziś przed godziną 20:00. Dyżurny kieleckiej komendy policji otrzymał zgłoszenie o wypadku na drodze wojewódzkiej nr 765.

Nieustąpienie pierwszeństwa przyczyną wypadku?

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia, sprawcą wypadku mogła być 28-letnia kobieta siedząca za kierownicą Volvo.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca pojazdem marki Volvo, wyjeżdżając z drogi osiedlowej, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu motocyklowi marki Suzuki informuje Małgorzata Perkowska-Kiepas, rzeczniczka kieleckiej policji.

Jednośladem poruszającym się ulicą Witosa (drogą wojewódzką nr 765) podróżowały dwie osoby.

Interwencja śmigłowca LPR i pogotowia

Siła uderzenia była na tyle duża, że kierujący motocyklem doznał poważnych obrażeń. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

35-letni kierowca motocykla – ze względu na stan zdrowia, został przetransportowany do szpitala drogą lotniczą.

24-letnia pasażerka Suzuki – po udzieleniu pierwszej pomocy, została przewieziona do szpitala karetką pogotowia.

Policjanci zbadali stan trzeźwości 28-latki kierującej Volvo – kobieta w chwili zdarzenia była trzeźwa.

Na miejscu wypadku wciąż trwają czynności z udziałem funkcjonariuszy, którzy zabezpieczają ślady oraz ustalają szczegółowy przebieg i dokładne przyczyny tego groźnego zdarzenia. Kierowcy podróżujący drogą wojewódzką nr 765 w okolicach ulicy Witosa w Chmielniku muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu.