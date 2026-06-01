Duże zmiany i utrudnienia na Szczecińskiej i Bohaterów Warszawy

Inwestycja obejmie swoim zasięgiem chodnik oraz ulicę po północnej stronie ul. Bohaterów Warszawy (na odcinku od skrzyżowania z ul. Kułanowskiego do ul. Szczecińskiej). Prace będą prowadzone również na samej ulicy Szczecińskiej – po jej zachodniej i wschodniej stronie, na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do ul. Zagórskiej. Wykonawca zapowiada, że roboty będą realizowane etapowo. Pierwsze dwa etapy wystartują już w najbliższym tygodniu.

Etap I: Zamknięte chodniki i likwidacja przejścia dla pieszych

W pierwszym etapie trudności dotkną przede wszystkim pieszych i rowerzystów. Z ruchu całkowicie wyłączony zostanie chodnik wraz z pasami zieleni po zachodniej stronie ulicy Szczecińskiej.

Dużym utrudnieniem będzie również czasowa likwidacja przejścia dla pieszych na południowym wlocie ul. Szczecińskiej przy skrzyżowaniu z ul. Zagórską. Znajdujące się tam sygnalizatory dla pieszych zostaną zasłonięte.

Ważne dla pasażerów: W pierwszym etapie prac lokalizacja przystanków autobusowych pozostaje bez zmian. Nie przewiduje się również zakłóceń w kursowaniu komunikacji zbiorowej.Dla kierowców samochodów ten etap będzie stosunkowo łagodny. Ruch ma odbywać się bez większych zakłóceń, a wykonawca nie planuje zajęcia jezdni. Pojawią się jedynie punktowe, krótkotrwałe zmiany związane z budową przecisków pod przyłącza energetyczne oraz montażem latarni. Warto jednak pamiętać, że całkowicie wyłączona z możliwości parkowania zostanie przestrzeń w okolicy wjazdu na teren ogródków działkowych oraz wzdłuż ogrodzenia działek przy ul. Szczecińskiej.

Etap II: Przeniesienie przystanku i zwężenie jezdni

Drugi etap przyniesie kolejne modyfikacje. Prace przeniosą się na chodnik i zieleniec po zachodniej stronie ul. Szczecińskiej oraz po północnej stronie ul. Bohaterów Warszawy. Ze względu na roboty w pasie dzielącym jezdnie, całkowicie zamknięte zostanie kolejne przejście dla pieszych w tym rejonie. Na wysokości budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 17 piesi będą kierowani na przeciwną stronę drogi.

W tym etapie zmiany odczują już pasażerowie komunikacji miejskiej:

Przystanek autobusowy zlokalizowany na ul. Szczecińskiej (w kierunku ul. Bohaterów Warszawy) zostanie czasowo przeniesiony na północ, w bliższe sąsiedztwo ul. Karłowicza.

Na potrzeby tymczasowego peronu pasażerskiego odpowiednio utwardzony zostanie okoliczny zieleniec.

Kierowcy muszą z kolei liczyć się ze zwężeniem jezdni na łuku ulic Szczecińskiej i Bohaterów Warszawy. Jest to konieczne ze względu na budowę nowej zatoki autobusowej. Roboty obejmą także północną stronę ul. Bohaterów Warszawy, co skutkować będzie czasowym wyłączeniem z użytkowania istniejącego tam pasa postojowego. Mimo zwężeń, ruch na głównym ciągu komunikacyjnym powinien odbywać się płynnie.

Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na nowe oznakowanie.