Gwałtowne burze nad Świętokrzyskiem. Grad, silny wiatr i ulewy uderzyły w część regionu

Agnieszka Jędrasik
Agnieszka Jędrasik
2026-07-01 19:40

Gwałtowne burze dotarły do województwa świętokrzyskiego. W środowy wieczór, 1 lipca, przez region przetaczają się nawałnice, którym towarzyszą intensywne opady gradu, ulewny deszcz oraz bardzo silne porywy wiatru. Żywioł powoduje szkody i utrudnienia w wielu miejscach. Sprawdźcie, jak wygląda sytuacja i gdzie warunki są obecnie najtrudniejsze.

Ciemne chmury burzowe nad domami jednorodzinnymi i polami. O skutkach nawałnic przeczytasz na Eska Kielce.
Autor: Piorunografia / Archiwum prywatne Burza w Świętokrzyskiem. Grad, wichura i ulewa w części regionu

Potężne burze przetaczają się przez woj. świętokrzyskie 

Prognozy IMGW okazały się trafne. Zgodnie z wydanymi na 1 lipca 2026 roku ostrzeżeniami drugiego stopnia dla całego województwa świętokrzyskiego, przez region przetaczają się gwałtowne burze, którym towarzyszą ulewne opady deszczu oraz gradobicie.

Na godzinę 19:30 sytuacja najgorzej wygląda w powiecie sandomierskim. Jak podaje fanpage Na Drodze Świętokrzyskie "Całkowicie zalana jest droga powiatowa w miejscowości Węgrce Głazów, powiat Sandomierski. Trudna sytuacja jest także w Kleczanowie, gdzie spadł grad wielkości około 4 cm". 

Widok nadchodzącej burzy. Zdjęcia zrobione w miejscowości Borowiec w gminie Krasocin, powiat Włoszczowa. Zdjęcia Michał Klim

Burze w Świętokrzyskiem
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Jak informują internauci w Kleczanowie spadł grad wielkości 4 centymetrów. 

Burze Świętokrzyskie
Autor: Na Drodze Świętokrzyskie/ Facebook

Stan na godzinę 20.10. W centralnej części regionu, od południowych aż po północne krańce oraz w pasie od Kielc po Przedbórz występują burze niosące potężny deszcz, lokalnie silny wiatr i opady gradu. Możliwe zalania i podtopienia - czytamy na fanpage Storm Chasers Świętokrzyskie - Pogoda i Atmosfera.

Internauci na bieżąco informują i komentują, gdzie dotarła burza oraz jak wygląda sytuacja w poszczególnych miejscowościach.

  • Dolina Marczakowa -gmina Masłów Woj. świętokrzyskie Duży wiatr, deszcz ,grzmi 
  • Bieliny obecnie leje i błyska się chyba z każdej strony
  • Kielce chwilę popadało i troszeczkę pogrzmiało myślałam że będzie gorzej
  • Okolice Buska pada ,ale bez jakiś konkretnych zdarzeń,oby tak dalej
  • Małogoszcz trochę powiało, trochę pogrzmiało bardziej poszło blokiem teraz spokojny deszcz

Sytuację monitorujemy na bieżąco, będziemy Was informować. 

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