Gwałtowne burze nad Świętokrzyskiem. Grad, silny wiatr i ulewy uderzyły w część regionu

Potężne burze przetaczają się przez woj. świętokrzyskie

Prognozy IMGW okazały się trafne. Zgodnie z wydanymi na 1 lipca 2026 roku ostrzeżeniami drugiego stopnia dla całego województwa świętokrzyskiego, przez region przetaczają się gwałtowne burze, którym towarzyszą ulewne opady deszczu oraz gradobicie.

Na godzinę 19:30 sytuacja najgorzej wygląda w powiecie sandomierskim. Jak podaje fanpage Na Drodze Świętokrzyskie "Całkowicie zalana jest droga powiatowa w miejscowości Węgrce Głazów, powiat Sandomierski. Trudna sytuacja jest także w Kleczanowie, gdzie spadł grad wielkości około 4 cm".

Widok nadchodzącej burzy. Zdjęcia zrobione w miejscowości Borowiec w gminie Krasocin, powiat Włoszczowa. Zdjęcia Michał Klim

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Jak informują internauci w Kleczanowie spadł grad wielkości 4 centymetrów.

Autor: Na Drodze Świętokrzyskie/ Facebook

Stan na godzinę 20.10. W centralnej części regionu, od południowych aż po północne krańce oraz w pasie od Kielc po Przedbórz występują burze niosące potężny deszcz, lokalnie silny wiatr i opady gradu. Możliwe zalania i podtopienia - czytamy na fanpage Storm Chasers Świętokrzyskie - Pogoda i Atmosfera.

Internauci na bieżąco informują i komentują, gdzie dotarła burza oraz jak wygląda sytuacja w poszczególnych miejscowościach.

Dolina Marczakowa -gmina Masłów Woj. świętokrzyskie Duży wiatr, deszcz ,grzmi

Bieliny obecnie leje i błyska się chyba z każdej strony

Kielce chwilę popadało i troszeczkę pogrzmiało myślałam że będzie gorzej

Okolice Buska pada ,ale bez jakiś konkretnych zdarzeń,oby tak dalej

Małogoszcz trochę powiało, trochę pogrzmiało bardziej poszło blokiem teraz spokojny deszcz

Sytuację monitorujemy na bieżąco, będziemy Was informować.