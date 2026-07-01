Gwałtowne burze nad Świętokrzyskiem. Grad, silny wiatr i ulewy uderzyły w część regionu

Potężne burze przetaczają się przez woj. świętokrzyskie
Prognozy IMGW okazały się trafne. Zgodnie z wydanymi na 1 lipca 2026 roku ostrzeżeniami drugiego stopnia dla całego województwa świętokrzyskiego, przez region przetaczają się gwałtowne burze, którym towarzyszą ulewne opady deszczu oraz gradobicie.
Na godzinę 19:30 sytuacja najgorzej wygląda w powiecie sandomierskim. Jak podaje fanpage Na Drodze Świętokrzyskie "Całkowicie zalana jest droga powiatowa w miejscowości Węgrce Głazów, powiat Sandomierski. Trudna sytuacja jest także w Kleczanowie, gdzie spadł grad wielkości około 4 cm".
Widok nadchodzącej burzy. Zdjęcia zrobione w miejscowości Borowiec w gminie Krasocin, powiat Włoszczowa. Zdjęcia Michał Klim
Jak informują internauci w Kleczanowie spadł grad wielkości 4 centymetrów.
Stan na godzinę 20.10. W centralnej części regionu, od południowych aż po północne krańce oraz w pasie od Kielc po Przedbórz występują burze niosące potężny deszcz, lokalnie silny wiatr i opady gradu. Możliwe zalania i podtopienia - czytamy na fanpage Storm Chasers Świętokrzyskie - Pogoda i Atmosfera.
Internauci na bieżąco informują i komentują, gdzie dotarła burza oraz jak wygląda sytuacja w poszczególnych miejscowościach.
- Dolina Marczakowa -gmina Masłów Woj. świętokrzyskie Duży wiatr, deszcz ,grzmi
- Bieliny obecnie leje i błyska się chyba z każdej strony
- Kielce chwilę popadało i troszeczkę pogrzmiało myślałam że będzie gorzej
- Okolice Buska pada ,ale bez jakiś konkretnych zdarzeń,oby tak dalej
- Małogoszcz trochę powiało, trochę pogrzmiało bardziej poszło blokiem teraz spokojny deszcz
Sytuację monitorujemy na bieżąco, będziemy Was informować.