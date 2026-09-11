Gwiazdy na Kadzielni i pokaz uzbrojenia. Wielkie święto wojska w Kielcach

Wiktoria Kmiecik
2026-09-11 8:51

Militarna atmosfera Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego rozlewa się na ulice Kielc. Od 11 do 13 września miasto stanie się sercem wojskowych obchodów za sprawą wydarzenia Army Days. Święto Wojsk Lądowych połączy prezentację potencjału polskiej armii z bogatym programem artystycznym przeznaczonym dla mieszkańców i turystów.

Grupa osób na tle ścianki z logotypami Army Days. O szczegółach święta wojska w Kielcach przeczytasz na Eska Kielce.
Autor: UM Kielce/ Materiały prasowe

Nowoczesny sprzęt i wojskowa klasyka

Główną atrakcją będzie Strefa Wojskowa. Uczestnicy wydarzenia zyskają unikalną okazję, by z bliska przyjrzeć się nowoczesnemu uzbrojeniu oraz wyposażeniu używanemu przez Siły Zbrojne RP i Polską Grupę Zbrojeniową. Na odwiedzających czeka także tradycyjny, kulinarny akcent – kultowa wojskowa grochówka.

Parady, musztra i widowiska artystyczne

Program Army Days obfituje w wydarzenia kulturalne i pokazy widowiskowe. W przestrzeni miejskiej zaprezentują się orkiestry wojskowe m.in. z Radomia, Poznania, Krakowa czy Świnoujścia, które wykonają pokazy musztry paradnej – dynamiczne widowiska łączące precyzję ruchu z oprawą muzyczną.

Ponadto w ramach wydarzenia zaplanowano:

  • Pokazy filmów oraz wystawy fotografii i plastyki z cyklu „Military Art”.
  • Występy artystów-amatorów z klubów wojskowych z całej Polski (w tym zespołów „Riwiera”, „Dragon” i „Harnasie”).

Gwiazdy zagrają na Kadzielni. Jak zdobyć darmowe bilety?

Kulminacyjnym punktem trzydniowego święta będzie niedzielny Koncert Galowy w Amfiteatrze Kadzielnia, stanowiący finał Festiwalu Artystycznego Wojska Polskiego. Reprezentacyjnemu Zespołowi Artystycznemu Wojska Polskiego pod dyrekcją płk. Mariusza Dziubka towarzyszyć będą czołowe gwiazdy polskiej sceny muzycznej: Doda, Kamil Bednarek, Grubson, Piotr Cugowski, Patrycja Markowska oraz Staś Kukulski.

Wstęp na finałowy koncert jest bezpłatny, jednak obowiązują wejściówki. Darmowe bilety można odbierać od 10 września w godzinach 10:00–17:00 w dwóch punktach na terenie Kielc:

  • Tyrolki i Via Ferrata na Kadzielni (Podniebna Trasa Widokowa Kielc Caffe),
  • Sklep Czar Świętokrzyski (ul. Sienkiewicza 72).

PROGRAM ARMY DAYS:

Piątek, 11.09.2026 r.

Kieleckie Centrum Kultury

16.30 – 17.30 – Filmy z Konkursu Military Art – mała scena

16.30 – 18.30 – Wystawa fotografii i plastyki z Konkursu Military Art – foyer

17.30 – 18.30 – Koncert Orkiestry Wojskowej w Radomiu – scena letnia

Sobota, 12.09.2026 r.

Plac Wolności

12.00 – Inauguracja Festiwalu Artystycznego Wojska Polskiego

13.00 – 14.00 – Pokazy musztr paradnych Orkiestr Wojskowych

15.00 – 18.00 – Występy artystów amatorów z klubów wojskowych

19.00 – 20.00 – Koncert Orkiestry Wojskowej w Świnoujściu

20.00 – 21.00 – Koncert Orkiestry Wojskowej w Lublinie

Kieleckie Centrum Kultury

14.00 – 15.30 – koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych w Poznaniu – duża scena - udział za zaproszeniami/wejściówki

15.30 – 16.30 – Filmy z Konkursu „Military Art.” – mała scena

15.30 – 18.30 – Wystawa fotografii i plastyki z Konkursu Military Art – foyer

Hala Legionów

13:00-16:00 Army Days Gortat Camp dla 140 dzieci i widowni

Niedziela, 13.09.2026 r.

Plac Wolności

12.00 – 13.00 – Koncert Orkiestry Wojskowej w Krakowie

13.00 – 14.00 – Pokazy musztr paradnych Orkiestr Wojskowych

14.00 – 16.00 – Występy artystów amatorów z klubów wojskowych

16.00 – 17.00 – Koncert Laureatów Festiwalu Artystycznego Wojska Polskiego

Kieleckie Centrum Kultury

12.00 – 13.00 – Filmy z Konkursu „Military Art.” – mała scena

12.00 – 16.00 – Wystawa fotografii i plastyki z Konkursu Military Art – foyer

Amfiteatr Kadzielnia

20.00 – 22.00 – Koncert Galowy Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego – Finał Festiwalu Artystycznego Wojska Polskiego

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