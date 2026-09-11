Gwiazdy na Kadzielni i pokaz uzbrojenia. Wielkie święto wojska w Kielcach

Nowoczesny sprzęt i wojskowa klasyka

Główną atrakcją będzie Strefa Wojskowa. Uczestnicy wydarzenia zyskają unikalną okazję, by z bliska przyjrzeć się nowoczesnemu uzbrojeniu oraz wyposażeniu używanemu przez Siły Zbrojne RP i Polską Grupę Zbrojeniową. Na odwiedzających czeka także tradycyjny, kulinarny akcent – kultowa wojskowa grochówka.

Parady, musztra i widowiska artystyczne

Program Army Days obfituje w wydarzenia kulturalne i pokazy widowiskowe. W przestrzeni miejskiej zaprezentują się orkiestry wojskowe m.in. z Radomia, Poznania, Krakowa czy Świnoujścia, które wykonają pokazy musztry paradnej – dynamiczne widowiska łączące precyzję ruchu z oprawą muzyczną.

Ponadto w ramach wydarzenia zaplanowano:

Pokazy filmów oraz wystawy fotografii i plastyki z cyklu „Military Art”.

Występy artystów-amatorów z klubów wojskowych z całej Polski (w tym zespołów „Riwiera”, „Dragon” i „Harnasie”).

Gwiazdy zagrają na Kadzielni. Jak zdobyć darmowe bilety?

Kulminacyjnym punktem trzydniowego święta będzie niedzielny Koncert Galowy w Amfiteatrze Kadzielnia, stanowiący finał Festiwalu Artystycznego Wojska Polskiego. Reprezentacyjnemu Zespołowi Artystycznemu Wojska Polskiego pod dyrekcją płk. Mariusza Dziubka towarzyszyć będą czołowe gwiazdy polskiej sceny muzycznej: Doda, Kamil Bednarek, Grubson, Piotr Cugowski, Patrycja Markowska oraz Staś Kukulski.

Wstęp na finałowy koncert jest bezpłatny, jednak obowiązują wejściówki. Darmowe bilety można odbierać od 10 września w godzinach 10:00–17:00 w dwóch punktach na terenie Kielc:

Tyrolki i Via Ferrata na Kadzielni (Podniebna Trasa Widokowa Kielc Caffe),

Sklep Czar Świętokrzyski (ul. Sienkiewicza 72).

PROGRAM ARMY DAYS:

Piątek, 11.09.2026 r.

Kieleckie Centrum Kultury

16.30 – 17.30 – Filmy z Konkursu Military Art – mała scena

16.30 – 18.30 – Wystawa fotografii i plastyki z Konkursu Military Art – foyer

17.30 – 18.30 – Koncert Orkiestry Wojskowej w Radomiu – scena letnia

Sobota, 12.09.2026 r.

Plac Wolności

12.00 – Inauguracja Festiwalu Artystycznego Wojska Polskiego

13.00 – 14.00 – Pokazy musztr paradnych Orkiestr Wojskowych

15.00 – 18.00 – Występy artystów amatorów z klubów wojskowych

19.00 – 20.00 – Koncert Orkiestry Wojskowej w Świnoujściu

20.00 – 21.00 – Koncert Orkiestry Wojskowej w Lublinie

Kieleckie Centrum Kultury

14.00 – 15.30 – koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych w Poznaniu – duża scena - udział za zaproszeniami/wejściówki

15.30 – 16.30 – Filmy z Konkursu „Military Art.” – mała scena

15.30 – 18.30 – Wystawa fotografii i plastyki z Konkursu Military Art – foyer

Hala Legionów

13:00-16:00 Army Days Gortat Camp dla 140 dzieci i widowni

Niedziela, 13.09.2026 r.

Plac Wolności

12.00 – 13.00 – Koncert Orkiestry Wojskowej w Krakowie

13.00 – 14.00 – Pokazy musztr paradnych Orkiestr Wojskowych

14.00 – 16.00 – Występy artystów amatorów z klubów wojskowych

16.00 – 17.00 – Koncert Laureatów Festiwalu Artystycznego Wojska Polskiego

Kieleckie Centrum Kultury

12.00 – 13.00 – Filmy z Konkursu „Military Art.” – mała scena

12.00 – 16.00 – Wystawa fotografii i plastyki z Konkursu Military Art – foyer

Amfiteatr Kadzielnia

20.00 – 22.00 – Koncert Galowy Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego – Finał Festiwalu Artystycznego Wojska Polskiego