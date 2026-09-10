Niebezpieczny incydent na MSPO w Kielcach. Ochrona przejęła amunicję, podejrzany z zarzutami

Pracownicy ochrony, skanujący i sprawdzający bagaże podręczne gości wchodzących na teren wystawienniczy, natrafili na niebezpieczne przedmioty w torbie obywatela Ukrainy. W jego bagażu ujawniono 7 sztuk amunicji pistoletowej, na której posiadanie mężczyzna nie miał wymaganych zezwoleń. Mężczyzna został natychmiast zatrzymany i przekazany funkcjonariuszom policji.

Zarzuty i wolnościowe środki zapobiegawcze

W środę, 9 września, prokurator przeprowadził czynności procesowe z udziałem zatrzymanego. Mężczyźnie przedstawiono zarzut nielegalnego posiadania 7 sztuk amunicji pistoletowej. Podczas przesłuchania podejrzany przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył szczegółowe wyjaśnienia.

Śledczy zdecydowali o braku konieczności wnioskowania o tymczasowy areszt, stosując wobec obywatela Ukrainy wolnościowe środki zapobiegawcze. Wobec podejrzanego zastosowano:

dozór Policji,

poręczenie majątkowe,

zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu.

Za nielegalne posiadanie amunicji podejrzanemu grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Śledztwo w tej sprawie trwa.