Ile kosztuje ławeczka w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach? Tomasz Porębski pierwszym fundatorem.

Społeczna inicjatywa dla ogrodu

Zespół Geonatury Kielce wyszedł z propozycją, która pozwala lokalnej społeczności realnie wpłynąć na wygląd wspólnej przestrzeni. Projekt skierowany jest do każdego, kto chce wesprzeć rozwój Ogrodu Botanicznego, a jednocześnie zostawić po sobie trwały ślad.

Bardzo fajna inicjatywa. Myślę, że wielu mieszkańców Kielc uwielbia spędzać swój czas w Ogrodzie Botanicznym. Wychodzimy z ciekawą propozycją: wszystkie osoby chętne, firmy czy instytucje mogą niejako wesprzeć nas w rozwoju tego miejsca – mówi wiceprezydent Kielc, Tomasz Porębski.

Relaks w otoczeniu tysięcy lilii

Nowe ławeczki mają stać się integralną częścią nowo powstającej strefy, która zapowiada się na jedną z największych atrakcji nadchodzącego sezonu.

Chcielibyśmy bardzo, żeby te ławeczki pojawiły się w wyjątkowej przestrzeni wśród lilii, którą teraz rozwijamy. Myślę, że to będzie bardzo urokliwa przestrzeń do spędzania wolnego czasu – podkreśla Porębski.

Fundatorzy mają jednak wpływ na ostateczną lokalizację swojego podarunku. Jeśli ktoś preferuje inny zakątek ogrodu, miasto jest otwarte na rozmowy i wspólne znalezienie dogodnego rozwiązania.

Wiceprezydent daje przykład

Tomasz Porębski nie tylko promuje akcję, ale sam został jej pierwszym uczestnikiem. Jak zaznacza, ławeczkę ufundował z prywatnych środków, widząc w tym projekcie szansę na bliższy kontakt z kielczanami.

Zrobiłem to całkowicie prywatnie. Bardzo spodobała mi się ta inicjatywa. Chciałbym to też wykorzystać troszeczkę w celach zawodowych. Myślę, że część spotkań o mieście będę chciał odbywać z mieszkańcami nie tylko w Urzędzie Miasta, ale właśnie tam – jeśli pogoda pozwoli – na tej ławeczce – zapowiada wiceprezydent.

Jak zostać fundatorem?

Procedura jest prosta i przejrzysta, a miasto wynegocjowało preferencyjne warunki u dostawcy:

Osoby zainteresowane powinny zgłosić się do zespołu Geonatury Kielce. Koszt: Cena standardowej ławki zaczyna się od 1800 zł . Istnieje możliwość wyboru bardziej rozbudowanych modeli.

Logistyka: Zakup odbywa się bezpośrednio w sklepie, z którym miasto zawarło porozumienie, dzięki czemu transport do ogrodu jest bezpłatny.

Pierwsze fundacyjne ławki mają być gotowe już na otwarcie sezonu, które zaplanowano na 1 maja.