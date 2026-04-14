Kielecki Breaking Bad w teatrze. „Profesor” od ekstazy na scenie

To nie jest opowieść o kimś, kogo czas przykrył kurzem zapomnienia. Ryszard J., 70-letni chemik z Kielc, to postać jak najbardziej współczesna – człowiek, który rok temu trafił za kraty, a dziś staje się bohaterem narodowej debaty o granicach geniuszu i moralności. Już 18 kwietnia Teatr im. Stefana Żeromskiego zaprasza na premierę spektaklu „Profesor”, opartego na głośnej książce o życiu i działalności najsłynniejszego kieleckiego producenta ekstazy.

Żywa legenda w cieniu cel

Fakt, że „Profesor” żyje i odbywa karę więzienia, sprawia, że kielecka produkcja nabiera cech teatralnego reportażu. Ryszard J. to doktor chemii, który zamiast akademickich laurów, wybrał budowę narkotykowego imperium. Produkując blisko 150 tysięcy tabletek ekstazy, stał się jednym z najbardziej poszukiwanych, a później najgłośniejszych skazańców w regionie. To, że jego historia trafia na scenę zaledwie rok po głośnym procesie, świadczy o tym, jak mocno ta postać odcisnęła się w świadomości mieszkańców.

Kulisy spektaklu: Co dzieje się w głowie chemika?

Twórcy spektaklu nie chcą jedynie kopiować sensacyjnych nagłówków. Reżyser Jan Hussakowski od początku widział w tej sprawie potencjał na głęboki dramat psychologiczny:

Jak tylko zobaczyłem tak szalenie barwną, skomplikowaną, wielowątkową historię zahaczającą o temat substancji psychoaktywnych, legalnych, nielegalnych, no to od razu poczułem, że to jest coś dla mnie.

Spektakl stara się odpowiedzieć na pytanie: jak to możliwe, że szanowany naukowiec stał się architektem przestępczego procederu? Kluczem do zrozumienia obecnego statusu Ryszarda J. ma być analiza jego przeszłości.

Młodość „Profesora” na scenie

W rolę młodego Ryszarda wciela się Oskar Jarzombek, który w swoich przygotowaniach do roli skupił się na fundamentach psychiki bohatera:

Na bazie życia rodzinnego i tego, jak wyglądał jego dom, opowiadamy o zalążkach tego, kim on później się staje. Można wywnioskować, że te aspekty sprawiają, że być może nie mogło być inaczej.

Dzięki temu zabiegowi widzowie mogą zobaczyć ewolucję postaci – od ambitnego studenta po człowieka, którego geniusz został wykorzystany w sposób destrukcyjny.

Pełna obsada i twórcy

Spektakl „Profesor” to efekt pracy zespołu, który postanowił zmierzyć się z legendą kieleckiego chemika w sposób wielowymiarowy. Na scenie zobaczymy dwie twarze głównego bohatera – tę młodzieńczą, pełną zalążków późniejszych decyzji, oraz tę dojrzałą, mierzącą się z konsekwencjami swoich czynów.

Scenariusz i dramaturgia: Amadeusz Nosal (na podstawie literatury faktu o Ryszardzie J.).

Oskar Jarzombek. Pozostała obsada: Klaudia Janas, Joanna Kasperek, Aneta Wirzinkiewicz, Zuzanna Wierzbińska, Janusz Głogowski, Dawid Żłobiński, Łukasz Pruchniewicz, Damian Pelc

Spektakl „Profesor” to unikalna okazja, by spojrzeć na historię Ryszarda J. z innej perspektywy niż ta policyjna czy sądowa. To opowieść o człowieku, który żyje obok nas, o jego rodzinie, ambicjach i ostatecznym wyborze drogi, z której nie było już powrotu.

Premiera: 18 kwietnia 2026 r., Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.