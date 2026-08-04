Alert IMGW dla świętokrzyskiego. Upał trzeciego stopnia także w Kielcach

IMGW wydał ostrzeżenie meteorologiczne nr 140 przed upałem trzeciego stopnia. Alert obejmuje powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski i włoszczowski, a także miasto Kielce. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oszacowano na 90 proc.

Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 20 3 sierpnia do godz. 20 6 sierpnia 2026 roku. W tym czasie upał ma objąć znaczną część województwa świętokrzyskiego. IMGW prognozuje, że wysoka temperatura utrzyma się również w nocy.

Prognoza IMGW: w dzień do 38 st. C, w nocy do 23 st. C

Z prognozy wynika, że temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 33 do 38 st. C. W nocy termometry mają pokazywać od 18 do 23 st. C. To oznacza kilka dni upału bez wyraźnego ochłodzenia po zmroku.

IMGW zaznaczył, że prognozy na kolejne dni trzeba śledzić w codziennych komunikatach meteorologicznych. Instytut zastrzegł też, że ostrzeżenie może być aktualizowane.

Upał do 38 st. C także w nocy. O czym pamiętać przez najbliższe dni

Przy temperaturze sięgającej 38 st. C warto wcześniej zmienić plan dnia i sprawdzić, czy pomoc mają seniorzy, małe dzieci oraz osoby chore.

Ogranicz wyjścia w pełnym słońcu i, jeśli możesz, załatwiaj sprawy rano lub wieczorem. W południe unikaj długiego wysiłku.

i, jeśli możesz, załatwiaj sprawy rano lub wieczorem. W południe unikaj długiego wysiłku. Pij regularnie i zabieraj wodę ze sobą. W czasie upału łatwo przeoczyć pierwsze oznaki odwodnienia.

i zabieraj wodę ze sobą. W czasie upału łatwo przeoczyć pierwsze oznaki odwodnienia. Chroń mieszkanie przed nagrzaniem przez zasłanianie okien w dzień i wietrzenie późnym wieczorem albo wcześnie rano.

przez zasłanianie okien w dzień i wietrzenie późnym wieczorem albo wcześnie rano. Sprawdź bliskich i sąsiadów , zwłaszcza seniorów, małe dzieci i osoby chore, bo wysokie temperatury będą utrzymywać się także w nocy.

, zwłaszcza seniorów, małe dzieci i osoby chore, bo wysokie temperatury będą utrzymywać się także w nocy. Reaguj na osłabienie lub splątanie. Gdy stan szybko się pogarsza, przenieś osobę w chłodniejsze miejsce i wezwij pomoc, a w razie zagrożenia życia dzwoń pod 112.