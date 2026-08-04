Żniwa pod znakiem ognia. Groźne pożary w regionie

Wiktoria Kmiecik
2026-08-04 14:38

Wysokie temperatury, przesuszona roślinność i intensywna praca sprzętu rolniczego tworzą niebezpieczną mieszankę. Tylko 3 sierpnia w województwie świętokrzyskim doszło do 6 pożarów związanych ze zbiorami płodów rolnych. Od początku miesiąca strażacy interweniowali w regionie już 15 razy.

Pożary podczas żniw w Świętokrzyskiem
Autor: KWPSP Kielce/ Materiały prasowe

Żniwa to dla rolników czas ogromnego pośpiechu i presji pogodowej. W takich warunkach nietrudno o awarię rozgrzanego kombajnu czy drobną nieuwagę, która w kilka sekund może zmienić się w żywioł nie do opanowania.

Dramat w miejscowości Czermno: Strażacy stracili wóz

Do jednego z najgroźniejszych zdarzeń doszło 3 sierpnia w powiecie koneckim. W miejscowości Czermno pożar zboża na pniu błyskawicznie objął aż 4 hektary upraw i sąsiednich nieużytków.

O tym, jak nieprzewidywalne i niebezpieczne są to akcje, bolesne doświadczyli druhowie z lokalnej jednostki OSP Czermno. W trakcie działań gaśniczych doszło do nagłej zmiany kierunku wiatru – ogień odciął drogę ucieczki i strażacki pojazd spłonął. O tej akcji pisaliśmy tutaj.

Jak bezpiecznie magazynować zbiory?

Aby uniknąć tragedii i zabezpieczyć swoje gospodarstwo, pożarnicy przypominają o bezwzględnym przestrzeganiu przepisów przeciwpożarowych przy ustawianiu stogów i stert.

Wymagane bezpieczne odległości dla stogów:

  • 10 m – od dróg wewnętrznych i granic działki
  • 20 m – od budynków niepalnych (z trudnozapalnym pokryciem)
  • 30 m – od budynków wykonanych z materiałów palnych
  • 30 m – od dróg publicznych oraz torów kolejowych
  • 30 m – od linii elektrycznych wysokiego napięcia
  • 30 m – między stertami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe
  • 100 m – od lasów i terenów zadrzewionych

Ważne: Wokół stert i stogów należy utworzyć pas ochronny o szerokości co najmniej 2 metrów, zachowując odstęp 3 metrów od obrysu sterty.

Pamiętaj o zasada bezpieczeństwa!

Bezwzględny zakaz palenia tytoniu: Podczas obsługi sprzętu, maszyn i pojazdów rolniczych w trakcie zbiorów i transportu.W odległości mniejszej niż 10 metrów od miejsca omłotów i palnych płodów rolnych.

Kontrola temperatury zbiorów: Składuj tylko dobrze wysuszone produkty roślinne. Jeśli musisz zmagazynować niedosuszone plony, regularnie sprawdzaj ich wewnętrzną temperaturę, aby zapobiec samo zapaleniu.

Zakaz wypalania: Wypalanie słomy, pozostałości roślinnych na polach, łąkach, rowach czy nieużytkach jest całkowicie zabronione.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Właściciele i zarządcy obiektów rolniczych muszą pamiętać o obowiązku wdrażania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Jest ona wymagana dla:

  • Obiektów magazynowych o kubaturze brutto powyżej 1000 m³.
  • Obiektów inwentarskich o kubaturze brutto powyżej 1500 m³.

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